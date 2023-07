NewTuscia – VITERBO – Nel corso della seduta di stamattina della Prima Commissione consiliare sono stati approvati i tre punti all’ordine del giorno: regolamento per l’esecuzione di scavi e relativi ripristini su suolo pubblico nell’ambito del territorio comunale, proposta di delibera riguardante il regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del comune di Viterbo ed proposta di delibera inerente il codice etico dello sport.

Dopo alcuni botta e risposta tra il presidente Gioiosi e il consigliere di maggioranza Martinengo con gli esponenti dell’opposizione Achilli, Allegrini, Delle Monache e Ricci, in merito alle modalità di votazione e discussione degli ordini del giorno (la minoranza avrebbe voluto un’unica commissione congiunta prima-terza) è stato deciso di votare articolo per articolo nel sottotitolo e per documento generale senza leggere tutto il testo. Che sarà oggetto del consiglio comunale di Viterbo.

All’inizio della seduta della prima commissione, inoltre, è stato approvato il verbale della precedente sessione del 29 maggio 2023.