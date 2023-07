NewTuscia – TARQUINIA – In esecuzione della delibera di Giunta del 28 aprile 2023, è possibile presentare sino al 15 Luglio 2023 domanda per la concessione di quegli orti per uso familiare rientrati nella disponibilità dell’Università Agraria sia a seguito delle rinunce volontarie che in conseguenza dell’opera di ricognizione effettuata dal Consigliere Marcello Maneschi.

Gli orti sono ubicati nelle zone Loc.Voltone / Poppa di Canapa e loc. Vallegato / Campo Magliano.

La concessione ha durata di nove anni, rinnovabili, e comporta il pagamento di un canone di concessione annuale che include anche il consumo idrico e gli oneri di bonifica.

La domanda può essere presentata da tutti gli utenti residenti nel Comune di Tarquinia che non rivestano la qualità di concessionario di altro terreno dell’Università Agraria, che non abbiano proprietà di terreni agricoli, che non siano titolari di altri orti.

La domanda può essere compilata soltanto una persona per nucleo familiare; va’ compilata mediante l’apposito modulo scaricabile dal sito agrariatarquinia.it o ritirato presso gli uffici di via Garibaldi 17.

Si ricorda che le domande dovranno essere presentate al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del 15 luglio 2023 mediante consegna a mano.

L’assegnazione avverrà entro 45 giorni dalla scadenza dell’avviso mediante sorteggio in seduta pubblica e verrà effettuato presso Palazzo Vipereschi, alla sala riunioni del secondo piano, in data che sarà comunicata ai richiedenti mediante posta elettronica o pec.