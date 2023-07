Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Si inaugurerà mercoledì 12 luglio, THE GROVE Festival 2023. L’associazione Culturale The Grove con la collaborazione della Pro Loco, la Protezione civile ed il patrocinio del Comune di Orte, danno vita a quattro giorni di festa all’insegna del divertimento e della musica presso il Parco comunale di San Marco, sede originaria della manifestazione.

THE GROVE Festival è l’evento che ha dato il nome all’associazione, in quanto si svolge in un Parco con alberi ad alto fusto e, a prima vista, viene in mente un piccolo bosco, da qui il termine “The Grove”, la scelta dell’Inglese è per dare un tocco di Internazionalità all’evento.

The Grove è giunta alla 15a edizione, si svolge ogni anno nel mese di luglio: lo scopo è quello ricreativo e sociale, con musiche dal vivo di ottima qualità e soprattutto di ogni genere musicale dal Rock al Pop passando per l’indie per finire con il Funky.

mercoledi 12 luglio ore 22,00 “Tracce d’Autore”;

giovedì 13 luglio ore 22,30 si esibiranno “Loschi individui”;

venerdi 14 luglio Andrea Bernardi DJ e DJ Tiago Miguel;

sabato 15 luglio ore 22,00 “Vigili Girati” DJ Set.

E’ ormai famosa la cucina The Grove che riesce a soddisfare ogni palato: piatti tipici, sicuramente i frutti che il bosco e la terra fornisce e carni di ogni genere alla brace.

Chi invece vuole soltanto ascoltare la musica o partecipare alle iniziative dell’evento può trovare attimi di compagnia e allegria al BAR THE GROVE.

Tutte le sere Bar, schermo live, stand gastronomico.

Dal 12 al 15 luglio si susseguiranno le serate di The Grove 2023. Gli organizzatori hanno messo a punto un nutrito programma con le esibizioni di apprezzati ospiti delle serate del variegato cast musicale, tra cui i nomi di alcune delle più apprezzate ” band” nazionali per tutte le quattro serate della kermesse. I giovani ospiti saranno piacevolmente impegnati nelle serate più calde dell’estate, nel cuore del mese di luglio, per l’organizzazione di uno degli appuntamenti più amati dai ragazzi e non solo.

“The Grove Festival. L’evento ideato dall’associazione culturale “The Grove”, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Orte, si svolge come sempre nel cuore dell’estate, le serate sono animate da musica e stand gastronomici, il tutto ambientato nella suggestiva location del “Parco urbano San Marco”.

The Grove 2023 intende perseguire la finalità di aumentare l’offerta artistica e culturale del territorio per quello che attiene la musica pop-rock di impegno e il cantautorato”, in un territorio come la Tuscia, che raramente ha investito in progetti organici di questa natura. Si tratta di un evento pensato per i giovani ma che viene apprezzato anche dagli adulti e dalle famiglie, infatti gli organizzatori, tra cui spiccano molti giovanissimi appassionati della musica e dell’impegno sociale, vedono il rock come matrice comune tra i giovani ma anche tra le diverse generazioni e le diverse culture.

The Grove 2023 vuole distinguersi non solo per quel che riguarda la qualità artistica degli ospiti (meno di “nicchia” e più “popular”), ma anche per la capacità di configurarsi come una vera e propria agorà dello spettacolo e dell’ambiente – essendo organizzato presso il Parco suburbano di San Marco luogo suggestivo in posizione panoramica sulla valle del Tevere, che si apprezza in una visione notturna senza eguali – è pensato per offrire nuove opportunità di crescita culturale, in particolare a gruppi giovanili del territorio, ma anche per essere vissuto da un pubblico differenziato, attirato da un’offerta artistica diversificata.