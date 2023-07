NewTuscia – CEPRANO – Riceviamo e pubblichiamo. Sulle note di “Bandiera rossa” si è conclusa, a Ceprano, la prima serata della Festa Provinciale del PCI di Frosinone, che ha visto la partecipazione di lavoratori, giovani e famiglie proveniente dai diversi paesi della provincia. Il divertimento è stato assicurato grazie ad un ricco repertorio di musiche, tradizionali e popolari, ma non sono mancanti importanti momenti di riflessione, grazie allo spazio dedicato all’interno della Festa ai dibattiti politici.

Il tema affrontato nella prima serata è stato “Il ruolo dei comunisti negli Enti Locali” che ben risponde all’esigenza di rendere noto ai lavoratori e ai cittadini, il ruolo che sta assumendo il Partito Comunista Italiano nella provincia di Frosinone, dove, nell’ultima consultazione elettorale ha eletto quattro consiglieri comunali. Particolarmente apprezzato è stato l’intervento della giovane Lorna De Santis, neoconsigliera del comune di Fiuggi, prima eletta della lista presentata dal PCI.

La Festa proseguirà questo sabato sera, a partire dalle ore 20,00, con l’intervista al compagno Ugo Moro della segreteria nazionale, che illustrerà al pubblico l’attualità del pensiero comunista in questa fase storico-sociale. A seguire la serata sarà allietata dal gruppo Chris J. King and the Stoneblue Band.