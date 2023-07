NewTuscia – VITERBO – Dopo la vittoria del Campionato Regionale e la qualificazione alle semifinali per il Campionato Italiano per la Stella Carni Viterbo Baseball arrivano altre soddisfazioni, segno che i tecnici del settore giovanile stanno facendo un ottimo lavoro.

CECCARIGLIA Emanuele, dopo le buone prestazioni ai raduni della Nazionale Under 15, culminati con il Torneo Alpe Adria, è stato convocato con la Nazionale Under 15 per partecipare al campionato Europeo di Categoria che si disputerà dal 18 al 22 luglio prossimi a Trnava (Slovacchia).

L’Italia nel girone di qualificazione incontrerà le nazionali della Germania, Repubblica Ceca e Ungheria.

CECCARIGLIA Emanauele, tesserato con il Montefiascone Baseball, ha iniziato a giocare a baseball con i Rams Viterbo, per poi giocare per tre anni in prestito al Montefiascone, nelle categoria Under 12 e 15, successivamente è ritornato a Viterbo nelle fila della Stella Carni Viterbo Baseball, dove ormai da due anni gioca e si allena stabilmente , sotto l’attenta cura dello staff tecnico della Under 15.

Per CECCARIGLIA, dopo le convocazioni con la Rappresentativa Regionale Lazio, arriva anche questa più importante convocazione, con la Nazionale di categoria, dove cercherà di dimostrare tutto il suo valore.

Punto fermo della squadra Under 15 del Viterbo baseball, può ricoprire diversi ruoli difensivi, ottimo battitore e corridore veloce, dotato di un buon braccio.

Il ragazzo viterbese dal 11 al 13 luglio parteciperà, insieme ad EIGUCHI DI MARTINO Daniele, altro atleta della Stella Carni Viterbo baseball, al MLB Cadet Camp, a Ronchi dei Legionari, dove vengono riuniti i migliori prospetti europei che si alleneranno sotto l’attenta visione dei tecnici della MLB, la maggiore organizzazione professionistica di baseball al mondo. Al termine del camp, EIGHUCI DI MARTINO ritornerà a disposizione della società viterbese per le ultime partite di campionato, mentre CECCARIGLIA proseguirà il raduno con la nazionale per poi raggiungere la Slovacchia per il campionato Europeo.

Naturalmente è grande la soddisfazione per la società e lo staff tecnico, per le due convocazioni.