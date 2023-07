L’Università degli Studi della Tuscia invita a partecipare alle giornate di visita alle strutture, che si terranno dall’11 al 21 luglio p.v..

NewTuscia – VITERBO – I Dipartimenti Unitus apriranno le loro porte a tutte le studentesse, gli studenti e le loro famiglie, per far conoscere l’Ateneo, le aule ed i laboratori, presso la sede di Viterbo e presso i poli di Civitavecchia e Rieti.

Le giornate, organizzate tutte in presenza, rappresentano l’opportunità di conoscere la comunità Unitus, presso le strutture sarà infatti possibile incontrare i docenti, il personale tecnico-amministrativo e i tutor, che saranno a disposizione per trasferire informazioni utili sui corsi di studio e sui servizi e per accompagnare i partecipanti durante la visita.

Con 25 corsi di laurea triennale, 22 corsi di laurea magistrale e 2 corsi a ciclo unico, l’Università della Tuscia presenta un’ampia offerta per gli studenti che cercano una formazione universitaria di qualità. Le novità di quest’anno sono diverse: il corso di laurea triennale in collaborazione con l’Università di Roma Tre in “Scienze dell’educazione”, il corso di laurea professionalizzante in “Tecniche per la bioedilizia” a Viterbo, il corso di laurea triennale interateneo con l’Università Sapienza di Roma in “Economia dell’innovazione” presso il Polo Rieti. Inoltre, sono stati implementati anche due nuovi corsi di laurea magistrale internazionali erogati interamente in lingua inglese: “Plant biotechnology for food and global health” e “Marine biodiversity and biotechnology“, quest’ultimo presso il polo di Civitavecchia.

Per la partecipazione è richiesta la compilazione di un FORM, al seguente link: urly.it/3w4mr

Non sarà necessaria la compilazione del FORM per gli eventuali accompagnatori.

Per ulteriori informazioni sul calendario delle aperture, gli indirizzi delle sedi ed i contatti, sarà possibile consultare il nostro sito internet all’indirizzo www.unitusorienta.unitus.it

e i canali social istituzionali dell’ateneo:

– Instagram https://www.instagram.com/unitusviterbo/?hl=en

– Facebook https://it-it.facebook.com/universitadeglistudidellatuscia/,

– Linkedin https://it.linkedin.com/company/university-of-viterbo-la-tuscia-

– YouTube https://www.youtube.com/user/VideoUniTuscia

– Twitter https://twitter.com/unitusviterbo