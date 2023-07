NewTuscia – VITERBO – Contrariamente a quanto auspicato dai dirigenti della Viterbese, si è concluso con un no l’incontro in Comune per il rinnovo della convenzione dello stadio Enrico Rocchi in scadenza il prossimo agosto. Il Sindaco Chiara Frontini ha Infatti ritenuto incompleta la documentazione presentata negli uffici di via Garbini dai rappresentanti del club gialloblù. Sotto gli uffici del Comune, giovedì pomeriggio, erano presenti anche alcuni tifosi che hanno contestato la società. Il sindaco Chiara Frontini ha comunque concesso altro tempo alla Viterbese per mettersi in regola, e quindi nelle prossime settimane le due parti torneranno di nuovo ad incontrarsi. Il presidente Romano, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie e del nuovo staff tenutasi mercoledì pomeriggio allo stadio Rocchi, ha precisato che la Viterbese non ha preso in esame altre soluzioni riguardo allo stadio perché di sicuro di avere le carte in regola per continuare a giocare allo stadio Enrico Rocchi. Sullo sfondo c’è Piero Camilli, il cui progetto è acquistare la Faul Cimini e venire a giocare a Viterbo.