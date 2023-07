NewTuscia – CORI – Domenica 9 luglio 2023, Cori – paese natale di San Tommaso (4 giugno 1655 – 11 gennaio 1729), fondatore del Sacro Ritiro di Bellegra, ove riposano le sue spoglie – e appunto Bellegra sottoscriveranno il Patto di Amicizia tra i due Comuni, uniti dalla volontà di ricordare le gesta del Santo corese, persona di umili origini, dedita alla vita religiosa e monastica, amato da tutti i suoi concittadini, che ancora cercano in lui un punto di riferimento.

Il Patto, testimonianza di un avvicinamento tra le comunità in pieno spirito di amicizia, sarà firmato dai sindaci in nome e per conto dei loro cittadini, chiamati a essere i veri protagonisti degli scambi a tutti i livelli e in molteplici settori.

Il nome di Tommaso da Cori – che ha esercitato l’apostolato nella Diocesi di Subiaco e in quelle confinanti con tale successo e profitto per quelle popolazioni da essere classificato come “l’apostolo del Sublacense” – è legato soprattutto all’anelito di una più esatta osservanza della regola di San Francesco, che lo spinse a scrivere egli stesso per il ritiro di Bellegra le regole di meditazione e vita monastica (“Costituzioni”), poi estese dal Capitolo Generale di Murcia nel 1756 a tutti i ritiri dell’Ordine Francescano.

La firma del Patto di Amicizia avverrà nell’ambito delle solenni cerimonie – che avranno luogo in più giornate e che vedranno anche la presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – organizzate per la ricorrenza degli 800 anni dal passaggio di San Francesco a Bellegra durante il lungo cammino che da Roma lo portava al Sacro Speco di Subiaco.

La giornata di domenica sarà incentrata sul tema: San Tommaso e il Sacro Ritiro di Bellegra.

Alle ore 16.00 verrà sottoscritto il Patto di Amicizia ed interverranno Mauro De Lillis, sindaco di Cori (LT), On. Flavio Cera, consigliere regionale e presidente I Commissione, Francesco Coculo, vicesindaco di Bellegra.

Seguiranno le esibizioni degli Sbandieratori di Cori e della Banda Musicale di Bellegra. Alle ore 18.00 la Santa Messa sarà celebrata da P. Luciano De Giusti, ministro provinciale dei Frati Minori del Lazio e dell’Abruzzo.