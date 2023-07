PRESENTI I VERTICI DI REGIONE LAZIO E COMUNI DI LATINA E ROMA

NewTuscia – LATINA – Oltre duecento imprenditori associati hanno preso parte alla “Cena d’estate”, tradizionale appuntamento conviviale di IMPRESA, l’Associazione dell’industria e delle piccole e medie imprese, svoltosi nell’ accogliente e prestigiosa cornice di Villa Romea ad Aprilia.

La “Cena d’estate”, sotto la parola comune “insieme” ha visto la partecipazione dei vertici di CONFAPI LAZIO, associazione in cui da alcuni mesi IMPRESA è confluita, un’intesa che ha già portato a diverse strategie in sinergia, a partire dalla comune partecipazione a tavoli di confronto con i Governi nazionale e regionale.

«Finalmente IMPRESA ha trovato in CONFAPI LAZIO una gemella – spiega Giampaolo Olivetti, presidente di IMPRESA – un’associazione con cui iniziare un rapporto di crescita importante a livello regionale, rappresentando più imprenditori e confrontandosi con le istituzioni con una rappresentatività molto larga per le istanze dei propri imprenditori. Abbiamo molte comunanze importanti e mettiamo a fattore comune le eccellenze che abbiamo, a livello imprenditoriale e a livello di servizi. Più siamo, più possiamo portare le istanze ai livelli governativi nazionale e regionale, e possiamo meglio affrontare e risolvere le problematiche quotidiane». Secondo Olivetti, inoltre, si inizia a intravvedere la ripresa: «Il mare è il mercato e finalmente gli imprenditori surfisti hanno potuto ricominciare a surfare le onde, perché il mercato si sta animando: le attività stanno tornando ai livelli pre-Covid. Agli imprenditori voglio dire poche parole: fiducia, ottimismo, e credere nell’associazione, perché è il vostro vero supporto».

Gli fa eco MASSIMO TABACCHIERA, presidente di CONFAPI LAZIO per Roma e Lazio: «”Insieme” è la parola che unisce Confapi e Impresa: la voglia è quella di ricompattare il tessuto della piccola e media impresa, che per una serie di motivi, non ultimo la pandemia, si era frammentato. Ora noi stiamo cercando di rivitalizzarlo, soprattutto attraverso la centralità che Confapi Roma e Lazio ha, riunendo le realtà dell’asse Latina-Frosinone. Io credo che le istituzioni abbiano bisogno di associazioni forti per poter far bene il loro lavoro; ora stiamo creando un elenco dei temi più importanti, dal Pnrr, all’innovazione tecnologica, ala formazione, e l’interlocutore principale è la Regione. Il primo obiettivo è capire tempi e modi con cui la Regione intenda mettere a terra le risorse e vegliare e tutelare su tutto quanto noi riteniamo importantissimo, che le risorse su Giubileo e, probabilmente, Expo. Abbiamo bisogno di fare sistema: le associazioni devono spingere tutte nella stessa direzione».

È poi il direttore generale di IMPRESA, SAVERIO MOTOLESE, a precisare come «la nostra adesione a CONFAPI LAZIO ha lo scopo di rafforzare il polo delle aziende del settore manifatturiero e con i numeri che abbiamo possiamo rappresentare uno dei punti di riferimento più significativi del Lazio. Questo significa essere più efficaci nel supporto quotidiano e nell’affiancamento quotidiano ai nostri imprenditori. Questa unione diventa un acceleratore dei servizi, dei focus dedicati, degli incontri. Abbiamo aumentato non solo la forza propulsiva di questi servizi ma anche la capacità di incidere sul mondo istituzionale».

Rappresentanti istituzionali che erano presenti alla cena, a partire dal vice presidente della Regione Lazio, nonché assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ROBERTA ANGELILLI, che ha ricordato agli imprenditori presenti come «in questa fase abbiamo una dotazione finanziaria importante, che va dai fondi del Pnrr a quelli per la nuova programmazione europea: si parla di circa 2 miliardi di euro. La Regione è impegnata su innovazione, infrastrutture, accesso al credito, formazione, e stiamo lavorando per la semplificazione, affinché, come ci chiedono imprese, cittadini e territorio, si possa accedere alle opportunità in modo più rapido e facile».

Un tema ripreso anche dall’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, EUGENIO PATANÈ, per il quale «abbiamo una notevole quantità di risorse e investimenti disponibili ed è arrivato il momento di concretizzare e mettere a terra opere e cantieri. La priorità è certamente lavorare per aprire entro questa legislatura i cantieri della Roma-Latina. Ma dobbiamo lavorare anche sul comparto ferroviario, ad esempio per il raddoppio della Campoleone-Aprilia. Agli imprenditori dico di credere in questa stagione, grazie alle risorse del Pnrr, del Giubileo e, probabilmente, quelle di Expo 2030. Abbiamo bisogno di una classe dirigente istituzionale che scriva bene bandi e avvisi, che semplifichi la vita agli imprenditori, e abbiamo bisogno di una classe imprenditoriale che creda in queste opportunità».

«Il Comune di Latina è al fianco degli imprenditori e dell’associazionismo – ha affermato ANNALISA MUZIO, assessore all’Urbanistica e al Suap del Comune di Latina, che ha portato i saluti del sindaco del capoluogo pontino, Matilde Celentano – Latina ha la necessità che si riprendano i fili tra aziende e pubblica amministrazione, ha bisogno del pieno supporto e della piena collaborazione con imprese e associazioni».

Un saluto è stato portato dal sindaco di Aprilia, LANFRANCO PRINCIPI, secondo cui «è importante che voi investiate ad Aprilia e rimaniate nel nostro territorio. Suscita in me emozioni forti vedere questa ampia platea di imprenditori in questo territorio, siamo orgogliosi di voi. L’amministrazione comunale di Aprilia, ove sia necessario, vi è vicina. Contate sulla nostra amministrazione».

La serata, condotta dal presentatore Pasquale Valiante, ha visto le presentazioni delle attività dei due main sponsor dell’evento, occasione per discutere e confrontarsi sulla comunicazione d’impresa e sulle nuove tecnologie dedicate allo sviluppo necessario per il superamento della crisi energetica. Centrali, dunque, le illustrazioni delle opportunità di comunicazione per le imprese, predisposte da Jungle Team Agency, specializzata in Branding e identità aziendale; Progettazione grafica e creativa; Copywriting e storytelling; Realizzazione di campagne pubblicitarie, illustrate da uno dei founder, Giorgio D’Andrea. Ampia anche l’illustrazione delle possibilità di generazione e utilizzo immediato di energia da fonti rinnovabili nell’ambito di comunità energetiche, presentate da Impresa circolare-AI Renewables, operante nei campi dell’economia circolare e sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, rappresentata dal ceo Paolo Rinaldi.

La serata si è conclusa con la performance dell’artista Dado, che ha allietato i presenti.

Segue l’elenco delle aziende associate, sponsor della serata:

Banca Popolare di Fondi

BCC Banca di credito cooperativo di Roma

Battistella Arnoldo srl

FPB Catis srl

Croce Bianca srl

Cribis D&B

Dontmoveit srl

DS-Group

Edilcommerciale Sabotino srl

Energycomm srl

Euroteam spa

Gruppo Epm

HS Hospital Service spa

Hpa

Value4you

Il Metodo

MG Utensili srl

Olsa Informatica srl

Prima Service srl

Profima

Costruzioni Rinaldi srl

Remoin srl

Rossato spa

Società Cooperativa Service

Solution Capital Management Sim spa

Stea srl

Studio Commercialista Castellano

Studio Fantozzi

Synergie Italia Agenzia per il lavoro spa

UP Day spa società benefit

Rewine