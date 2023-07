NewTuscia – VITERBO – Sono stati resi noti lo scorso 3 luglio i risultati dell’edizione 2023 del ranking mondiale THE-Young University che annovera le migliori università al mondo fondate da meno di 50 anni. L’Università della Tuscia, già presente nel ranking dall’anno 2021, si conferma nella fascia 101-150 degli atenei più giovani al mondo.

“La conferma del nostro posizionamento tra le prime 150 giovani università al mondo – afferma il Rettore Stefano Ubertini – è motivo di soddisfazione e consolida, di fatto e ancora una volta, la nostra presenza nel panorama accademico internazionale. Il nostro piazzamento è ancora più rilevante se si considera che questo tipo di classifiche sono costruite con parametri e indicatori che mal si adattano alla realtà dell’università pubblica italiana, cioè non tengono conto della nostra missione, che ha radici molto antiche e trova riscontro nella Costituzione, di promuovere la ricerca, il progresso e la cultura in tutto il Paese”.

A livello italiano, l’Università della Tuscia rientra tra le prime 10 giovani università italiane presenti nel ranking e registra performance di rilievo sia per le citazioni ottenute nelle pubblicazioni scientifiche – dimensione per la quale si colloca all’ottavo posto a livello nazionale – sia per le entrate di ricerca provenienti dall’industria (industry income), dimensione di valutazione che colloca l’ateneo viterbese al quarto posto a livello nazionale e tra le prime 100 young universities al mondo ”.

“Il consolidamento nel ranking dell’Università della Tuscia è stato conseguito nonostante l’ingresso nella graduatoria di oltre 400 nuove istituzioni, arrivando così a quasi 1000 giovani università, di cui oltre 350 presenti nel ranking con lo status di “reporter”, ciò a significare che non hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità per ricevere un posizionamento nella classifica”, chiarisce Luca Secondi, delegato del Rettore al posizionamento nazionale e internazionale.

Il ranking THE Young University include le istituzioni che sono state fondate a partire dal 1973 e si basa sugli stessi 13 indicatori di performance della prestigiosa classifica THE World University Rankings, ma con un sistema differenziato di pesi. Le università sono giudicate attraverso indicatori di insegnamento, ricerca, trasferimento della conoscenza e prospettive internazionali.

I risultati dell’edizione 2023 del ranking THE Young University si aggiungono agli ottimi posizionamenti dell’Ateneo nel ranking globale THE WUR (World University Ranking 2023) che vede l’ateneo viterbese posizionato nella fascia 501-600 di tutte le università al mondo e nel ranking THE IMPACT (edizione 2023), classifica degli Atenei focalizzata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), nel quale l’Università della Tuscia si posiziona, a livello mondiale, nella fascia 401-600 con punte di eccellenza per quanto riguarda l’obiettivo di riduzione delle disuguaglianze (SDG 10) dove si posiziona al 92esimo posto su 901 università presenti a livello mondiale.