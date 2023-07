Denunce e arresti per contrastare lo spaccio

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Prosegue incessante l’attività antispaccio, da parte delle Forze dell’Ordine del Comando Provinciale di Terni, servizi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente nel centro cittadino.

In particolare martedì scorso, i Carabinieri di Collescipoli, insieme al personale del Nucleo Investigativo provinciale, hanno eseguito, un arresto, nei riguardi di un 34enne nigeriano, reato contestato è la detenzione illecita di sostanza stupefacente”.

L’uomo, a bordo di un monopattino, stava percorrendo, contromano alcune strade cittadine a velocità elevata, insospettendo di fatto i Carabinieri, che hanno prontamente optato al controllo del sospettato.

L’uomo, ha tentato la fuga nel vicino parco di viale Trento, senza tuttavia riuscirvi, grazie al tempestivo intervento dei militari, che riuscivano a recuperare sei involucri contenenti quasi 68 grammi di cocaina, di cui lo straniero aveva tentato di liberarsi durante la corsa.

Il 34enne, pregiudicato, risultava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con permesso di uscire per recarsi a lavorare, è stato nuovamente condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nella stessa giornata i militari della Sezione Operativa del Comando Compagnia di Terni nel corso di mirati servizi, hanno deciso di concentrare la loro attenzione al centro cittadino e, in particolare, alla zona di Porta San Giovanni. Qui, dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, è stata individuata una ragazza di origini italiane che, nelle adiacenze della propria abitazione, era dedita allo spaccio di stupefacenti. I movimenti sospetti della trentenne non sono passati inosservati agli investigatori che, dopo aver constatato la cessione di una dose di sostanza stupefacente ad una cliente, anch’ella ternana, decidevano di entrare in azione bloccando l’attività di spaccio e le persone coinvolte. All’acquirente veniva sequestrata una dose di cocaina del peso di gr.0,48, mentre presso l’abitazione della spacciatrice, all’interno della quale veniva eseguita una perquisizione domiciliare, si rinvenivano un bilancino di precisione ed un modico quantitativo di sostanza stupefacente, sempre dello stesso tipo. Dopo gli accertamenti di rito, a carico della spacciatrice si provvedeva con una denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per violazione della legge sugli stupefacenti, mentre l’acquirente veniva segnalata al locale Ufficio Territoriale del Governo.

Sempre nella serata del 4 luglio una pattuglia della Sezione Radiomobile procedeva nella zona di Via dell’Argine al controllo di due extracomunitari che si aggiravano con fare sospetto. I due, entrambi nigeriani, manifestavano subito segni di nervosismo e di insofferenza al controllo per cui venivano sottoposti a perquisizione: infatti uno dei due veniva sorpreso con due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso totale di circa 1,5 grammi e la somma in contanti di 500,00euro. Dopo le incombenze del caso, anche nei confronti del nigeriano si procedeva con la denuncia in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

(Riccardo Frezza 06.07.2023)