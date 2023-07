NewTuscia – ROMA – “La Regione Lazio istituisce la figura del ‘Garante per la tutela delle persone con disabilita’ ” e lo fa con un provvedimento condiviso da tutte le forze politiche e in tempi brevi. Questo significa fare della buona politica perché attraverso la figura del garante si intende dare un punto di riferimento istituzionale alle persone con disabilità, e si dà centralità alla tutela dei loro diritti nella nostra regione.

Un plauso al presidente Francesco Rocca, all’assessore ai Servizi Sociali Massimiliano Maselli e alla presidente della commissione consiliare Sanità Alessia Savo perché non hanno perso tempo dimostrando cosi concretamente che l’istituzione del garante dei disabili era in testa all’agenda politica della giunta di centrodestra, per non lasciare indietro nessuno.” Lo dichiara la consigliera regionale di Fdi Edy Palazzi.