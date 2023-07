Venerdì 7 luglio primo appuntamento a Viterbo nell’arena di piazza San Lorenzo. Sabato 8 Barbora Bobulova presenterà Il sol dell’avvenire

NewTuscia – VITERBO – Sarà Ivano De Matteo ad aprire venerdì 7 luglio 2023 (ore 21.15, piazza San Lorenzo, Viterbo) la ventesima edizione del Tuscia Film Fest.

Il regista romano (Gli equilibristi, I nostri ragazzi, Villetta con ospiti) presenterà la sua ultima opera Mia.

La protagonista del film (l’esordiente Greta Gasbarri) è un’adolescente alle prese con un amore malato. Sergio (Edoardo Leo) è un padre premuroso che non si dà pace nel non vederla felice e, sopraffatto dalla disperazione, medita vendetta. Un dramma familiare che si pone la domanda se si può proteggere una figlia dalle esperienze più dolorose della vita.

Apprezzato da critica e pubblico, il cinema di De Matteo mette in scena storie crude e intrise di realismo, senza compromessi.

Nel corso della serata sarà presentato il progetto A scuola di cinema del Tuscia Film Fest che ha coinvolto nell’anno scolastico 2022/23 sessanta studenti del liceo classico e linguistico “Mariano Buratti” e del liceo artistico “F. Orioli” di Viterbo.

Il primo fine settimana del Tuscia Film Fest proseguirà sabato 8 con Barbora Bobulova, fresca vincitrice del Nastro d’argento, che accompagnerà Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti mentre Riccardo Milani e il suo Grazie ragazzi chiuderanno domenica 9 il primo week end della rassegna.

Lunedì 10 luglio sarà a Viterbo per presentare Stranizza d’amuri, suo esordio alla regia, Giuseppe Fiorello.

Con lui i due giovani protagonisti del film Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro che riceveranno nel corso della serata il premio Pipolo Tuscia Cinema.

La ventesima edizione del Tuscia Film Fest sarà in piazza San Lorenzo a Viterbo fino a sabato 15 luglio per poi spostarsi in alcune delle location più suggestive della provincia di Viterbo fino al 9 settembre.

Tra queste Civita di Bagnoregio per la mostra Sorrentino’s Stories. Fotografie di Gianni Fiorito – che sarà ospitata ospitata dal Museo Geologico di Palazzo Alemanni da domenica 16 luglio 2023 – e il Sacro Bosco di Bomarzo che sabato 5 agosto ospiterà la proiezione speciale di Bones and all di Luca Guadagnino che sarà ospite della serata nell’arena allestita nella zona del Tempio.

Le prevendite delle serate di Piazza San Lorenzo a Viterbo e della proiezione speciale del Sacro Bosco di Bomarzo sono disponibili sul sito del Tuscia Film Fest e presso il Museo Colle del Duomo e del Museo dei Portici di Viterbo.

Il Tuscia Film Fest è organizzato dall’Associazione Cineclub del Genio di Viterbo in collaborazione con l’Italian Film Festival Berlin.

Tra i partner istituzionali e non della manifestazione: MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio, Comune di Viterbo, ANCE Viterbo, Confartigianato Imprese Viterbo, Comune di Bagnoregio, Casa Civita, Comune di Soriano nel Cimino, Sacro Bosco di Bomarzo, In arte Vicino, Teatro Romano di Ferento.