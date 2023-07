NewTuscia – ROMA – “Oggi il Consiglio regionale ha approvato la legge che istituisce la figura del Garante per la tutela delle persone con disabilità. Il testo finale recepisce anche diversi emendamenti migliorativi che ho presentato sia in fase di discussione in commissione che in aula.

Grazie alle modifiche accolte, il Garante potrà operare in raccordo con i distretti socio sanitari, intervenire più facilmente contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro e lavorare per rimuovere non solo le barriere architettoniche ma anche culturali e digitali.

Lavoreremo ora affinché, per ricoprire questo importante ruolo, venga indicata una persona con alto profilo, capace di dare credibilità e spessore a questa figura e di rappresentare un punto di riferimento importante per tutte le associazioni che operano a favore e in delle persone con disabilità”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.