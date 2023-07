Dal 7 al 9 luglio il secondo e ultimo weekend. Domenica stand aperto anche a pranzo

NewTuscia – CANEPINA – Dopo l’alta partecipazione nello scorso fine settimana, Pro Loco e Comune di Canepina sono pronti ad accogliere il pubblico per il secondo e ultimo weekend della Sagra dei Maccaroni Canepinesi, noti anche come fieno, il piatto principe della tradizione culinaria del paese cimino. Due le varianti proposte: al ragù e ai funghi porcini. Giunta alla decima edizione, la sagra promuove e tutela un piatto unico nel contesto regionale, nonché pluripremiato, la cui preparazione necessita di particolari attenzioni che la comunità locale da sempre porta avanti con precisione e orgoglio.

Venerdì 7 e sabato 8 luglio 2023 lo stand gastronomico in Piazzale I Maggio sarà aperto per cena a partire dalle ore 19.30, mentre domenica 9 luglio sarà possibile gustare i maccaroni canepinesi anche a pranzo dalle 12.30, oltre che regolarmente per cena. Le serate saranno animate da musica dal vivo: Gli Amici del Ballo suoneranno nella serata di venerdì, Piero Aldini si esibirà sabato, mentre domenica gran finale con gli Sbronzi di Riace.

Inoltre, nel pomeriggio di domenica 9 luglio in Piazza Garibaldi (ore 17.30) è in programma una manifestazione ludico-cinofila a cura dell’associazione Lilla onlus, per giocare e imparare tutti insieme con gli amici a quattro zampe. Un weekend tutto da vivere a Canepina all’insegna del buon cibo, del divertimento e della socialità.