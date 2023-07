Ricevuti in sala consiliare tutti gli sportivi locali che si sono contraddistinti nelle varie discipline durante l’anno sportivo appena concluso

NEWTUSCIA/UMBRIA – ACQUASPARTA – (Riccardo Frezza) – Nella sala consiliare del comune di Acquasparta, sono state premiate le eccellenze sportive del territorio.

A dare i vari riconoscimenti, sono stati il sindaco Giovanni Montani e l’assessore Sara Marcucci, che hanno ricevuto i vari dirigenti, allenatori e soprattutto sportivi e sportive, che si sono distinte per gli eccellenti risultati ottenuti al culmine di una stagione ricca di soddisfazioni, non ultime l’accesso ai play-off delle ragazze della Lynx volely e la vittoria dei play-out della AMC98 calcio maschile.

Presenti le giocatrici di calcio a cinque della AMC98, fresche vincitrici del campionato Promozione del Centro Sportivo Italiano, accompagnate dal mister Fausto Persichetti e dal presidente Claudio Ricci, da 55 anni colonna portante dello sport di Acquasparta, e dal direttore tecnico della Polisportiva Lynx Paolo Ramozzi e il mister Massimiliano Ferri dell’Avis Deruta dei record, che ha centrato due promozioni di fila scrivendo una pagina importante della storia calcistica della Media Valle del Tevere. Forse non tutti sanno che Mister Ferri è di Acquasparta, il che porta ulteriore lustro alla tradizione sportiva del borgo dei Lincei.

“Una comunità vive delle proprie eccellenze – ha affermato il sindaco Giovanni Montani – che non sono soltanto tradizioni e prodotti tipici, ma anche e soprattutto i suoi giovani. Come Sindaco e come papà voglio dirvi che è un onore essere il primo cittadino di ragazzi e ragazze così valenti, appassionati e capaci. Vincere dà sempre soddisfazioni, perché corona gli sforzi profusi in allenamento e i sacrifici di tempo e fatica. Ma quel che conta sono i valori, il rispetto dell’avversario, la lealtà, il senso di confronto e di riconoscenza nei confronti di ragazzi e ragazze che, come voi, si allenano ogni giorno per poi incontrarvi sul terreno di gioco. Questi valori, che i vostri allenatori e dirigenti vi conferiscono insieme alle vostre famiglie, ve li ritroverete più avanti in ogni altro ambito della vita, non solo sportivo. I vostri avversari – ha concluso Montani – sono lo specchio di voi stessi; sono ciò che vi aiuta a crescere. Sempre”.

Durante le premiazioni, i presenti hanno colto l’occasione per parlare anche dei lavori di miglioria e manutenzione di cui necessitano gli impianti sportivi di Acquasparta, tanto al coperto quando in esterna. Dal calcio al tennis, dal calcio a cinque fino alla manutenzione degli spogliatoi, passando per la ristrutturazione del palazzetto dello sport, quest’ultima ormai in dirittura d’arrivo. In questo senso la giunta ha appena approvato un intervento di adeguamento agli spogliatoi del campo di calcio, mentre sono in corso importanti contatti con il Ministero dello Sport e del Turismo per il finanziamento di progetti di ampio respiro dedicate alle strutture del territorio, in un’ottica di abbinamento Sport-Turismo

(Riccardo Frezza 06.07.2023)