NewTuscia – TARQUINIA – Grande festa alla premiazione della “Summer Cup”, l’ultimo appuntamento della stagione per il Basket Pegaso Tarquinia, prima della pausa estiva. Nel campo dell’area del “Bucone”, il 30 giugno, si sono ritrovate oltre 500 persone per applaudire i premiati della manifestazione che, per oltre un mese, ha coinvolto più di 100 ragazzi e ragazze in una serie di partite a tutto campo e gare di tiri. Presenti il sindaco Alessandro Giulivi e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale; il consigliere regionale Enrico Panunzi; il presidente e il vice presidente della FIP Lazio Stefano Persichelli e Lorenzo Fontana.

“Un bellissimo pomeriggio di sport – affermano dalla società sportiva -. La cerimonia è stata anche l’occasione per ringraziare i genitori e i tutto il nostro gruppo di lavoro, nonché le realtà imprenditoriali che ci sostengono e consentono alle nostre squadre di partecipare ai campionati regionali”. Il “Bucone”, con il campo di pallacanestro e gli spalti a semicerchio, si è rilevato il luogo ideale dove tenere la “Summer Cup”.

Sarà però necessaria un’importante opera di riqualificazione del fondo e dell’impianto di illuminazione, già annunciata dal sindaco Giulivi. Solo in questo modo, l’area potrà essere inserita nel circuito nazionale dei tornei più importanti di basket all’aperto, come confermato dal presidente della FIP Lazio Persichelli.

Il 2023, poi, è un anno speciale per il Basket Pegaso che compie 50 anni. “Per questo motivo – concludono dalla società sportiva -, organizzeremo nel mese di dicembre una mostra che racconti con foto e filmati la storia della pallacanestro tarquiniese: dai primi passi negli anni Settanta sul campetto all’aperto del duomo di Tarquinia, ai giorni d’oggi al palazzetto dello sport “Angelo Jacopucci””.