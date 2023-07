NewTuscia – VITERBO – “La musica è come la vita: si può fare in un solo modo, insieme”. Parole di Ezio Bosso. E aggiungerei: provare per credere!

Qualche sera fa passeggiando tra le vie del centro mi sono imbattuta in questo strano locale: nessuna insegna, molti orologi fantasiosi esposti sui muri, una proiezione di un qualche concerto sulla parete di fondo. Su un lato della vetrina, in verticale, la scritta sibillina: “Regalaci un brano”. All’interno una chitarra, una tastiera ed un microfono; e sorrisi sospesi tra queste persone che evidentemente non si conoscevano ma che stavano decidendo cosa suonare, così, su due piedi.

Mi sono fermata a guardare, incuriosita dall’atmosfera di festa: colori e note ma nessuna proposta d’acquisto. Strano! Poi la signora che stava dentro si è avvicinata al microfono, il suo fidanzato ha preso la chitarra e hanno intonato “Summertime”, diffondendo le note di questo brano dolcissimo e veramente difficile. Non erano professionisti, evidentemente, e la loro versione amatoriale non era perfetta, ma in molti si sono fermati ad ascoltare e li hanno poi applauditi a lungo. Non potevo non chiedere spiegazioni: insomma, questo locale è destinato ad ospitare questi orologi artigianali in ferro, a mostrarli. Ma la passione del proprietario per la musica ha aggiunto la possibilità, per chi passa, di esibirsi e di regalare un brano alla città, per il solo amore delle note e della condivisione.

Allora mi sono buttata, anche se sono soltanto una cantante “da doccia”: insieme a due signori anche loro di passaggio abbiamo eseguito “Let it be” dei Beatles. Mica eravamo il top, ma quando ho guardato fuori c’era chi cantava con noi!

Chissà che anche a voi lettori, passeggiando tra le vie del centro nelle serate calde del fine settimana estivo, non capiti di imbattervi in questo posto surreale! Per ogni evenienza, tenete pronto un brano…

Questo locale è aperto il venerdì ed il sabato, dalle 18 alle 24.

Per info: ggoffmetal@gmail.com