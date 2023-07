NewTuscia – ROMA – “La Regione Lazio vuole valorizzare, promuovere e sostenere l’attività sportiva perché ha una funzione sociale, culturale, educativa e formativa assolutamente unica. Ringrazio l’assessore allo Sport Elena Palazzo per aver organizzato una giornata di approfondimento specifico sul tema dello sport nella nostra regione visto da diverse angolature: giuridico, sociale, sanitario, economico.

Per programmare nel migliore dei modi da un punto di vista legislativo gli interventi da realizzare è bene conoscere la realtà, per questo saranno fondamentali gli incontri che l’assessore farà con le tante parti interessate. Sicuramente c’è un grande lavoro da portare avanti, soprattutto per quanto riguarda l’impiantistica e la scarsa diffusione dello sport nelle scuole. Ascolteremo tutti per poi agire per il meglio.” Lo dichiara la vicepresidente della Commissione cultura, spettacolo, sport e turismo Edy Palazzi (Fdi) intervenuta al Castello di Santa Severa all’incontro “In ascolto per lo Sport – Il ruolo delle regioni nelle Politiche dello Sport”.