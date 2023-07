NewTuscia – ROMA – Oggi il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato all’evento “In ascolto per lo sport. Il ruolo delle regioni nelle politiche dello sport”, presso il Castello di Santa Severa, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale allo sport Elena Palazzo. E’ intervenuto anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“Quella di oggi – dichiara Aurigemma – è una grande occasione per parlare di una tematica importante, soprattutto per i più giovani. La pratica sportiva rappresenta una priorità, in particolar modo nella fase di crescita dei ragazzi, perché insegna dei valori fondamentali, come il rispetto degli altri, il sacrificio e l’impegno, per ottenere i risultati. Ringrazio l’Assessore Palazzo non solo per aver organizzato questo momento di incontro, ma anche per aver capito che lo sport è molto importante in termini di inclusione, aggregazione sociale, confronto e condivisione. Inoltre, contribuisce al miglioramento del benessere psicofisico e della qualità della vita delle persone” .

“Condivido – conclude il Presidente del Consiglio regionale – lo spirito dell’evento odierno, che rappresenta una importante opportunità di confronto con tutte le realtà coinvolte e interessate. L’obiettivo è quello di arrivare alla definizione di una pianificazione mirata. E per raggiungere questa finalità, è indispensabile portare avanti un dialogo costante, anche perché ogni territorio e ogni singolo comune hanno peculiarità ed esigenze differenti, anche in tema di impiantistica. Dunque, saremo disponibili a nuove iniziative perché lo sport è un aspetto di grandissima rilevanza, ed è necessaria una adeguata e giusta programmazione”