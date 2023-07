NewTuscia – VITERBO – Siamo entusiasti di presentarvi “Sogno d’una notte d’estate”, un’eccezionale serie di spettacoli, concerti e attività che trasformeranno le calde serate estive in momenti magici e indimenticabili.

Iniziamo questa stagione all’insegna della musica con la rassegna “Musicalia” al cortile della Rocca Albornoz fino al 9 luglio e continuando con tre serate di animazione musicale in piazza del Plebiscito il 14 luglio e il 4 e 11 agosto senza dimenticare la musica rap, trap e urban che troverà la sua sede a piazza San Carluccio il 13 luglio. Al Teatro Romano di Ferento le notti di agosto si accendono di note grazie a tre concerti da non perdere: Gianluca Guidi con il suo omaggio a Sinatra, i Pink Floyd Legend e una serata dedicata alla magia della musica pensata da John Williams per la saga cinematografica di Harry Potter. Il 19 agosto, alla luce delle candele, “E Lucevan le Stelle” a piazza San Lorenzo è la serata dedicata a chi vuole avvicinarsi all’opera lirica.

Da non mancare l’appuntamento con la prima esecuzione professionale in tempi moderni

dell’Oratorio “Rosa da Viterbo” scritto da Alessandro Melani ai primi del diciassettesimo secolo, del quale sarà realizzata la prima incisione mondiale.

Ma l’estate viterbese non si ferma alla musica. Siamo orgogliosi di presentarvi una selezione di spettacoli al Teatro Romano di Ferento che ospiterà artisti del calibro di Alessandro Haber, Massimo Venturiello, Paolo Rossi, Francesca Reggiani, Luca Barbarossa solo per citarne alcuni.

Tutte le informazioni sulla stagione sono disponibili sul sito teatroferento.it/

Salutiamo il grande ritorno di Ombre Festival che dal 20 al 30 luglio accoglierà un nutrito parterre di grandi ospiti a piazza della Repubblica, piazza del Gesù e piazza San Lorenzo, insieme alla XXI edizione di Tuscia Film Fest a piazza San Lorenzo dal 7 al 12 luglio. Gli appassionati di cinema non mancheranno di apprezzare “Immagini dal Sud del Mondo” previsto in piazza della Polveriera dal 23 al 27 agosto e “Cinema e Terme” previsto per il mese di settembre. A Bagnaia diamo il via quest’anno, dal 3 al 6 agosto, al numero zero di FestivaLante nella splendida cornice della villa bagnaiola, mentre a San Martino al Cimino si conferma l’interessante proposta culturale di “Acrobazie Letterarie”, sempre nel mese di agosto. Grotte Santo Stefano si accende dell’entusiasmo e della creatività dei ragazzi di Gipalissima, che vi aspettano ai loro eventi e alla loro tradizionale infiorata.

La nostra città è davvero città di Festival. Agli appuntamenti già citati si aggiungono il festival Diecimilapassi e Lestradedellatuscia in agosto, il Kinfest al chiostro del Museo civico in settembre, Encore Festival e ovviamente, tre pietre miliari: il Festival Barocco Alessandro Stradella, I Bemolli sono Blu e Quartieri dell’Arte.

Ritorna la rassegna Artist@ in Rosa dedicata al teatro di strada, che nel mese di agosto farà da apripista alle tradizionali cene in piazza San Lorenzo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, cui faranno seguito quattro serate di teatro a ingresso gratuito, con la direzione artistica di F.I.T.A.

Nei mesi di agosto e settembre Prato Giardino sarà il teatro degli spettacoli legati al bando Dimore Storiche che questa amministrazione si è aggiudicato in cordata con i comuni di Vejano e Oriolo, mentre il 15 settembre presenteremo con un grande concerto le giovani promesse della musica leggera del nostro territorio. Tornando a parlare di cene in piazza, due appuntamenti da non mancare: la grande cena sotto le stelle “Terzo Tempo” che prenderà tutta la lunghezza di via Marconi, organizzata insieme a Union Rugby il 16 luglio e l’insostituibile White Dinner a cura della Pro Loco prevista a piazza San Faustino il 25 agosto.

Immediatamente dopo il Trasporto della Macchina di Santa Rosa, Valle Faul diventerà la sede di un grande dj-set a ingresso libero per chiudere la giornata tutti insieme a ritmo di musica.

Gli appassionati di scacchi e giochi da tavolo potranno incontrarsi al giardino dei Priori fino al 10 agosto, dove li aspettano tavoli e scacchiere e, volendo, lezioni di scacchistica tenute dalla Scuola Scacchistica Viterbese. E non dimentichiamoci dei più piccoli! Abbiamo organizzato cinque serate di Village per bambini a piazza Unità d’Italia nei giorni 8 e 22 luglio e 4 e 19 agosto, con un grande schiumaparty di chiusura.

Che siate residenti o visitatori, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di godere degli eventi di “Sogno di una notte d’estate”: preparate il vostro calendario, invitate amici e familiari e lasciatevi coinvolgere nella magia che questa splendida città ha da offrire.

In costante aggiornamento l’apposita sezione dedicata agli eventi sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it .