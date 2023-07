NewTuscia – VITERBO – Il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) al centro del workshop in programma venerdì 7 luglio, nella sala Regia di Palazzo dei Priori. Un evento per uno scambio di buone pratiche, incentrato sull’esperienza della città di Viterbo, ma anche l’occasione per approfondire importanti tematiche strategiche come l’efficienza amministrativa e la misurazione del valore pubblico.

Il workshop sul Piao, organizzato e promosso dal Comune di Viterbo in collaborazione con Anci Lazio e l’U.N.S.C.P. – Unione nazionale segretari comunali e provinciali, con il patrocinio dell’Università degli Studi della Tuscia, rappresenta un momento di riflessione e approfondimento su un importante processo di semplificazione burocratica che vede, per la prima volta, la fusione di piani e obiettivi fino ad ora autonomi tra loro.

L’incontro vedrà la partecipazione di illustri relatori, docenti universitari ed esperti della materia. Dopo i saluti istituzionali della sindaca Chiara Frontini, del vice presidente Anci Lazio Stefano Bigiotti, del presidente della Provincia Alessandro Romoli e del segretario nazionale dell’Unione dei segretari comunali Amedeo Scarsella, ci si addentrerà nella parte più tecnica e specifica del workshop. Ad aprire gli interventi sarà il segretario regionale del Lazio dell’Unione segretari comunali Daniela Urtesi.

Seguiranno gli interventi del docente di diritto amministrativo dell’Università della Tuscia Valerio Bontempi, del prorettore alla programmazione, al bilancio e alla creazione di valore pubblico dell’Università di Ferrara Enrico Deidda Gagliardo. Ad addentrarsi ulteriormente nell’esperienza della città di Viterbo saranno l’assessore allo sviluppo economico locale e qualità della vita Silvio Franco e il segretario generale del Comune di Viterbo Annalisa Puopolo, referente Piao dell’ente per la programmazione strategica.

L’evento, che avrà inizio alle ore 9,30, sarà moderato dal segretario generale Anci Lazio Giuseppe De Righi.