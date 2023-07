NewTuscia – VITERBO – Affittare un alloggio di proprietà dell’ATER di Viterbo in via della Cava, zona centrale munita di tutti i servizi, all’interno delle mura cittadine, può rappresentare un’opportunità per quelle fasce di cittadini il cui reddito non consente loro di accedere all’assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica.

La presenza di posto auto coperto per ciascuna unità abitativa, rappresenta un valore aggiunto ed una soluzione da non perdere.

Ricorda il Direttore Generale dell’Ater di Viterbo, Avv. Fabrizio Urbani, che sono disponibili alloggi di tre tipologie il cui canone è inferiore a quelli di mercato:

Tip. 2 di mq 59,76 al canone mensile di € 248,85

Tip. 3 di mq 60,84 al canone mensile di € 253,35

Tip. 5 di mq 76,46 al canone mensile di € 318,40.

Possono presentare domanda per la locazione dei suddetti alloggi i lavoratori dipendenti con un reddito minimo di € 20.000,00 ed un massimo di € 76.907,47.

Per coloro che svolgono un’attività derivante da lavoro autonomo è richiesto un reddito non inferiore ad € 12.000,00 e non superiore ad € 46.144,48.

E’ evidente, conclude il Direttore Generale, che ci rivolgiamo alla fascia media della popolazione anch’ essa fortemente colpita dalla crisi economica che può trovare in questa opportunità la soluzione alle proprie esigenze abitative.

Gli interessati possono rivolgersi tranquillamente agli Uffici dell’Ater i cui dipendenti saranno disponibili a rispondere alle loro domande e a fornire informazioni più dettagliate.