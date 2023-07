NewTuscia – VITERBO – Online l’avviso per l’assegnazione di contributi alle famiglie per il servizio asilo nido per l’anno educativo 2023-2024. A darne notizia è l’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano, che spiega: “Dopo il confronto con le famiglie e gli operatori, sono state accolte alcune modifiche rispetto alla proposta iniziale per rendere più efficiente il servizio. L’amministrazione comunale ha sempre tenuto fermo l’obiettivo di sostenere economicamente un maggior numero di famiglie nella spesa sulle rette degli asili nido. Tutto questo rivalutando il sistema dei convenzionamenti, in via sperimentale per quest’anno, finanziariamente più impegnativi rispetto al numero delle iscrizioni necessarie.

La soddisfazione che ci è stata restituita dai genitori – prosegue l’assessore alle politiche sociali Notaristefano – nell’ultimo incontro avuto con tutti loro venerdì scorso, e che è servito a fare chiarezza sulle ultime misure riguardanti gli interventi da parte del Comune diretti alle famiglie sul pagamento delle rette dei nidi, ci sostiene in un percorso volto ad ampliare il servizio, non a ridurlo. Il servizio asilo nido a offerta pubblica è stato sempre considerato da questa amministrazione un servizio strategico, in quanto fondamentale per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro da attuare attraverso politiche di sostegno mirate direttamente alle famiglie. Anche se il percorso è stato complesso – aggiunge l’assessore – l’obiettivo non è mai venuto meno, considerato che siamo intervenuti in questa manovra tenendo in debita considerazione anche la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori, in questo caso delle educatrici, e delle titolari dei nidi che per tanti anni hanno prestato la loro opera con professionalità e competenza”.

“Nonostante si sia detto a più riprese che questa importante novità va nel senso di un miglioramento del servizio – sottolinea ancora l’assessore Notaristefano – non escludiamo affatto di migliorarlo ulteriormente in futuro, se necessario. La politica di questa amministrazione ha guardato prioritariamente alle famiglie che oggi sono libere di iscrivere i propri figli al nido a loro più congeniale, perché logisticamente più comodo o perché lo si ritiene qualitativamente migliore da un punto di vista educativo. Il tutto senza penalizzare alcun nido che anzi, in questo modo, potrà solo vedere aumentare il numero delle iscrizioni. Riteniamo di aver apportato un grande cambiamento di cui torneremo sicuramente a parlare in termini positivi”.

L’avviso pubblicato in data 4 luglio (ai sensi della delibera di giunta comunale n. 284/2023) è a parziale rettifica e integrazione del precedente.

La versione integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale, sia sulla homepage, sia al link https://comune.viterbo.it/avviso-per-lassegnazione-di-contributi-asilo-nido-alle-famiglie-anno-educativo-2023-2024/ .