NewTuscia – VITERBO – Nella nottata Carabinieri della Sez. Radiomobile della Compagnia di Viterbo sono intervenuti su richiesta di residenti in piazza Martiri d’Ungheria, dove hanno fermato un quarantacinquenne che trovatosi in area affollata da giovani, aveva estratto coltello da cucina e spray al peperoncino, azionando quest’ultimo innanzi ai passanti. I militari hanno portato in caserma e deferito l’uomo alla competente Autorità Giudiziaria viterbese per getto pericoloso di cose, nonché porto di armi od oggetti ad offendere, posti sotto sequestro.

