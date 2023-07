Ancora un arresto per spaccio, degrado in pieno centro

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Ancora un arresto per spaccio, questa volta in pieno centro cittadino, dopo che da alcuni giorni , i residenti della zona hanno segnalato alle Forze dell’ordine, una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi di un noto supermercato.

Oltre all’attività di spaccio, le telefonate giunte presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni, portavano a conoscenza anche di una grave, evidente situazione di degrado, dovuta alla presenza di materassi e sedie, occupate da cittadini extracomunitari nelle aree comuni di alcuni condomini.

Dopo un attenta operazione di appostamenti e pedinamenti, ieri mattina, i Carabinieri della Sezione Operativa, hanno deciso di approfondire la situazione in maniera più dettagliata, in merito al presunto spaccio di stupefacenti, cosi gli investigatori hanno localizzato lo spacciatore, un 50enne extracomunitario, già noto per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sorpreso mentre cessava una dose di eroina, l’uomo è stato arrestato e in custodia presso la camera di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri, in via Radice a Terni, il tutto dopo gli accertamenti di rito, e previo contatto telefonico con il Magistrato di turno presso la locale Procura della Repubblica. In attesa del rito direttissimo disposto per oggi 4 luglio 2023 , presso il Tribunale di Terni.

Al termine delle operazioni i Carabinieri, hanno richiesto l’assistenza dell’Azienda di Servizio di Igiene Ambientale per rimuovere la situazione di degrado, presente sotto le adiacenti palazzine, provvedendo di fatto alla bonifica dell’area interessata.

(di Riccardo Frezza 04.07.2023)