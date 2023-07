NewTuscia -ROMA – «Celebriamo oggi con entusiasmo la figura straordinaria di Nazareno Strampelli, una persona che ha anticipato i tempi, ponendo i temi della sostenibilità e della sovranità alimentare già dal secolo scorso». Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio Giancarlo Righini.

«Una figura che meritava di essere ricordata come hanno fatto in maniera straordinaria i ministri Francesco Lollobrigida e Gennaro Sangiuliano, insieme all’amministrazione comunale di Rieti. La Regione Lazio – ha evidenziato Righini – non farà mancare il suo contributo a questa iniziativa meritoria che ha come obiettivo quello di ricordare il lavoro straordinario di uno dei genetisti più importanti della storia dell’umanità».

«Strampelli – ha aggiunto l’assessore – ha vissuto nel Lazio ed era molto legato a Rieti, dove è sepolto. Ed è giusto che la Regione contribuisca quanto più possibile al suo doveroso ricordo».