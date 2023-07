Venerdì 7 luglio, una serata magica, con menù particolari

NEWTUSCIA/UMBRIA – NARNI – (Riccardo Frezza) – Torna l’evento “La Notte delle Candele”, in programma per venerdì 7 luglio a Narni, una serata magica che mette insieme la magia di una serata incantata, la potenza degli sbandieratori e il gusto di una birra artigianale.

L’evento vuole mettere insieme diversi elementi della tradizione culturale locale, valorizzandoli all’interno di un contenitore affascinante come quello creato dalla presenza delle innumerevoli candele che animeranno la location. Lo spettacolo prevede la partecipazione del gruppo degli Sbandieratori di Narni, che per l’occasione saranno pronti a librare nell’aria particolari bandiere fluorescenti, dando vita a uno spettacolo per tutta la famiglia. Insieme alla storia, anche il gusto: durante l’evento infatti sarà possibile gustare la birra artigianale firmata Birra Bro, prodotto ternano. Per l’occasione il ristorante della Tenuta ha organizzato anche menù particolari.

Per info: tenutamarchesifezia.it.

(Riccardo Frezza 04.07.2023)