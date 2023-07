GLI INCONTRI CON L’ESPERTO A MONTALTO MARINA E PESCIA ROMANA

IN FASE DI STUDIO IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

NewTuscia – VITERBO – Incrementare il servizio e ottimizzare la differenziazione dei rifiuti, sensibilizzare cittadini e turisti riguardo al corretto conferimento; sanzionare i trasgressori che non rispettano le regole. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che, nell’appalto già in essere avviato nel 2019, sta lavorando per migliorare l’attuale sistema di gestione dei rifiuti. Ciò include la progettazione di soluzioni all’avanguardia per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti urbani, l’aumento dei cassonetti stradali e della frequenza di raccolta differenziata nelle cinque aree del territorio.