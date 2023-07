Ripartire dai dati positivi di turismo e costruzioni per valorizzare imprenditorietà e lavoro giovanile e femminile

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERO – La Camera di Commercio Rieti-Viterbo ha celebrato oggi la Giornata dell’Economia presso la sala del Consiglio dell’Ente camerale , con la presentazione del Rapporto Alto Lazio, con la presenza delle autorità e istituzioni regionali, provinciali e comunali, dei rappresentanti delle imprese, dei sindacati, del Prefetto dott. Antonio Cananà‘ e del Questore di Viterbo dott. Fausto Vinci, del comandante della Guardia di Finanza, Colonnello Carlo Pasquali.

Nel suo intervento introduttivo e di saluto Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo ha posto in risalto la capacità dell‘Ente di fornire a imprese, professionisti e lavoratori una prospettiva reale di ripresa e sviluppo, attraverso le sinergie tra le due province dell‘Alto Lazio.

In particolare il presidente Merlani ha citato i caratteri salienti dell‘economia del 2022:

il dato del raddoppio delle presenze turistiche del 2022 rispetto al 2021, fenomeno trainante dell‘economia provinciale;

il positivo incremento del settore delle costruzioni, trainato dai bonus e dalle agevolazioni fiscali, ma catatteriyüzzatonda un animalo incremento dei prezzi delle materie prime;

positivi sono risultati i dati delle iscrizioni al registro delle Imprese (+0,8)

l‘andamento del PIL della provincia e‘ risultato leggermente inferiore a quello nazionale;

si e‘ riscontrato un rilevante calo demografico della provincia, mentre il dato occupazionale non desta scostamenti rilevanti.

ilpresidente ha sottolineato le due appendici al Rapporto relative alla cosi‘ detta „ Pump Valley“ del Reatino, specializzata nella costruzione elettromeccanica di pompe dosatrici e al Distretto Industriale di Civita Castellana, analizzato dal Centro Ceramica di Civita





E’ poi intervenuto Francesco Monzillo, Segretario generale Camera di Commercio Rieti-Viterbo, che ha illustrato gli articolati dati economici della Tuscia:

la crescita del Prodotto Interno Lordo, confrontata con i dati economici della Tuscia, con la complessità economia dei territori, in cui sostanzialmente il contesto economico di Viterbo e Rieti ha evidenziato un andamento moderatamente positivo, con un+ 3,2 per Viterbo, rispetto ad un + 3,7 complessivo per il Lazio.

Il movimento anagrafico delle imprese registra a Viterbo un saldo positivo di + 306 unità (+0,81%), a fine 2022 sono state 37.321 le imprese registrate della provincia di Viterbo, rispetto alle 14.818 di Rieti. Le imprese registrate risultano 609.483 nel Lazio e 6.019.276 in Italia.

L‘incidenza dell‘agricoltura rispetto agli altri settori economici e‘ rilevante sia per Viterbo con il 30,8% del totale con il 23,9 per la provincia di Rieti.

Il Commercio ha registrato 20,3 in provincia di Viterbo e il 18 a Rieti. Le costruzioni il 13,6 a Vizerbo e il 16,9 a Rieti.

Alloggio e ristorazione raggiungono il 6,5 a Viterbo e il 5,9 a Rieti. Le attività manifatturiere raggiungono il 5,2 a Viterbo e il 5,9 a Rieti.

Ha moderato l‘incontro Paola Rita Nives Cuzzocrea (Ufficio Stampa Camera di Commercio di Rieti-Viterbo).

Dopo le relazioni illustrative del Rapporto Economico, sono intervenuti a livello istituzionale:

Il prefetto di Viterbo, Antonio Canana‘ che ha parlato della collaborazione azione istituzionale e del fenomeno del calo demografico.

L‘on. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Lavori Pubblici e Ambiente della Camera dei Deputati, incentrando l’intervento sul prossimo avvio dei lavori di bypass del tratto Monteromano-Tarquinia della superstrada Orte-Civitavecchia, per cui il Commissario Straordinario, ing. Coppa dell’Anas sta seguendo l‘iter realizzativo dell‘ulteriore lotto di completamento Tarquinia Civitavecchia.

Rotelli ha pure citato l’aeroporto di Viterbo, abilitato al servizio civile che diventerà anche sede di scuola interforze. Ha indicato la prospettiva dell‘Expo 2030 di Roma ed ha citato i quattro progetti per la città di Vizerbo inseriti nei finanziamenti alla Città di Viterbo per il Giubileo 2025. Per la problematicità dell‘acqua ha hatte cenno anche alla Talete, alla diga di Canino e al fiume Marta.

Il consigliere regionale Daniele Sabatini capogruppo di Fratelli d‘Italia in consiglio regionale ha insistito ito sulla qualità e riconoscibilità dei prodotti del territorio, dei prossimi provvedimenti regionali per la valorizzazione dell‘Agricoltura Sociale, proponendo un incontro istituzionale tra imprese, realtà economiche, organi regionali e provinciali.

Il consigliere regionale del PD Enrico Panunzi, presidente della Commissione consiliare di Vigilanza sul pluralismo dell‘informazione, in merito alla denatalita‘ ha insistito sullo stanziamento sui servizi alla famiglia, come gli asili nido, sulla lotta alla disoccupazione, sulle facilitazioni al credito per imprese e famiglie. Occorre lavorare per sviluppare ulteriormente le presenze turistiche .

Ha portato il suo saluto e incoraggiamento la neoeletta consigliere regionale Valentina Paterna, che ha insistito sulla collaborazione interistituzionale eIl dialogo con cittadini, famiglie e imprese. La regione Lazio vuole essere presente allo sviluppo dei nostri territori.

Il presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, ha citato i rilevanti investimenti effettuati dall‘Ente per l‘edilizia scolastica e le strade provinciali : la provincia e‘ disponibile e fa la sua parte per infondi PNRR, sviluppo turistico, tutela ambientale. Ha insistito sul potenziamento della formazione professionale: la provincia ha dato appoggio allo sviluppo della formazione nel campo della robotica, impegnandosi anche per la sburocratizzazione e semplificazione deglimiter autorizzativi dimcompetenza della provincia, in particolare in materia ambientale.

Infine l‘assessore comunale allo Sviluppo Economico del comune di Viterbo, in rappresentanza del sindaco Chiara Frontini, Silvio Franco ha dato risalto ai successi dell‘incremento delle presenze turistiche a Viterbo e nei comuni della provincia . Ha citato il ruolo dell‘Universita della Tuscia come motore di sviluppo economico e occupazionale. Ha parlato di valorizzazione della produzione agricola e del cibo di qualità.

Ha concluso la Giornata del’Economia di Viterbo il Focus sulla Ceramica Sanitaria 2022, curato da Andrea D‘Annibale del Centro Ceramica, con le qualificate 27 aziende del Distretto e i 2.020 occupati del 2022, con un notevole incremento del fatturato.

Il Rapporto economico dell’Alto Lazio contiene la sintesi dei tradizionali dati di carattere statistico-economico di fonte camerale, oltre ad una serie di indicatori utili per approfondire l’analisi della situazione economica ed imprenditoriale di questa vasta Area dell‘Alto Lazio.

Pur cambiando la connotazione geografica, ricomprendendo le province dell’Alto Lazio Viterbo e Rieti, rimane uno strumento fondamentale di programmazione economica, e rappresenta sempre di più un servizio reale alle imprese, poiché la conoscenza è una risorsa strategica per la competitività aziendale: chi conosce il mercato e le opportunità che esso offre ha più chance per vincere le sfide e per delineare strategie di sviluppo.