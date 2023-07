NewTuscia – RIETI – Il Generale di Corpo d’Armata Antonio de Vita, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, questa mattina, ha fatto visita al Comando Provinciale di Rieti per il saluto di commiato.

L’Alto Ufficiale, infatti, nei prossimi giorni assumerà il prestigioso incarico di Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” a Napoli, a coronamento di una oltremodo brillante e variegata carriera, costellata di successi raggiunti per lo più nella linea territoriale.

Ad accoglierlo a Rieti il Comandante Provinciale, Colonnello Bruno Bellini, unitamente a tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale, i Comandanti dei Reparti della sede, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari delle tre Compagnie, di tutti i reparti speciali operanti in provincia e dell’Associazione Nazionale Carabinieri capeggiata dal Coordinatore Provinciale Magg. Bruno ARGIOLAS.

Il Generale de Vita nel suo discorso di saluto ha espresso la sua gratitudine e la sua soddisfazione per il lavoro svolto e i risultati conseguiti nel periodo del suo comando, assunto nel luglio del 2021, soffermandosi, sull’aspetto repressivo ma soprattutto sulla prossimità dimostrata dai militari verso la popolazione e sulle altre iniziative intraprese in favore dei cittadini. Nel concludere ha invitato tutti a continuare a lavorare con lo stesso impegno e dedizione.

Il Colonnello Bellini, a nome di tutti, ha ringraziato il Generale de Vita per la costante opera di guida, sostegno morale e materiale riservato a tutti i Carabinieri della provincia, attraverso una presenza tangibile, con frequenti visite a Rieti e ai Reparti dipendenti, ma soprattutto ha espresso gratitudine per la sensibilità e l’attenzione dimostrate in ogni circostanza, prendendo a cuore ogni tipo di esigenza del personale e dei reparti.

Gli Ufficiali hanno fatto dono al Generale de Vita di un quadro raffigurante piazza Mariano Vittori e la statua dedicata a San Francesco con due Carabinieri di pattuglia a piedi in grande uniforme, come simbolo di prossimità.