NewTuscia – VITERBO – Una rappresentanza del Coordinamento Ambientale Tuscia (CAT) è stata ricevuta dal Presidente della Provincia di Viterbo, Dott. Alessandro Romoli, per valutare la situazione della proliferazione di impianti eolici e fotovoltaici industriali, che rischiano di stravolgere il paesaggio e l’economia del territorio, mettendo in grave difficoltà le attività legate al turismo e all’agricoltura di eccellenza, con conseguente ulteriore spopolamento della Tuscia.

Il Presidente se è impegnato a convocare un’Assemblea dei Sindaci per fare il punto della situazione.

Il CAT ha apprezzato la disponibilità del Presidente e lo affiancherà nelle sue iniziative di sensibilizzazione verso le altre istituzioni regionali e nazionali.

Monti Vulsinii, 3 luglio 2023

