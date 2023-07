NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Il Biancorosso, il colore delle maglie da gioco, la linea verde, intesa come la qualità dei giovani del Rugby Civitavecchia, evolvono in una combinazione di colori, insomma diversa composizione spettrale ma ottima fusione.

Il Rugby Civitavecchia si arricchisce di giocatori rodati e promesse che possono dare una maggiore forza al roster nella stagione sportiva 2023-2024.

L’annuncio fatto dal Presidente del Rugby Civitavecchia Andrea D’Angelo:

“Il nostro obbiettivo, il nostro progetto si arricchisce di giovani promettenti per una linea verde di rilievo e di futuri talenti. Sono lieto di annunciare in entrata nel team del Rugby Civitavecchia: Alberto Nicita, Matteo Robazza, Mattia Antonio Tremulo, Gabriel Dinatale”.

Alberto Nicita: siciliano, ruolo pilone, anno 2002, giovanissimo ha provato alcuni sport per poi approdare nel Rugby. Di seguito visto il suo talento convocato nell’Accademia delle Fiamme Oro Rugby dove ha giocato fino alla UNDER 19 partecipando con lo stesso team alla finale per lo scudetto classificandosi al quinto posto, nel 2001 convocato per il raduno a Parma nell’Italrugby Under 20. Nell’annata 2022-2023 ha fatto il grande salto in serie A col Rugby Perugia, ora sarà inserito nel roster del prossimo campionato 2023 – 2024 di serie A nel Rugby Civitavecchia.

Matteo Robazza: nato a Pescara nel 2003, ruolo mediano di mischia, nel 2001 dalle fila del Sambuceto Rugby è convocato per il raduno dell’Italrugby Under 20, si trasferisce alle giovanili delle Fiamme Oro Rugby. Nelle passate stagioni ha raggiunto le fasi finali nazionali delle categorie U17 e U19. Dal prossimo campionato 2023 – 2024 di serie A giocherà nel Rugby Civitavecchia.

Mattia Antonio Tremulo: nato a Sinnai, classe 2004, ruolo estremo (Fullback), cresciuto nel 7 Fradis Rugby Club Sinnai , prosegue giocando con le giovanili Fiamme Oro Rugby, nel 2021 prosegue la sua formazione presso il centro di formazione Under 18 Lorenzo Sebastiani a Roma. Nel 2022 convocato nella nazionale italiana di Rugby Under 18 per l’amichevole con i pari età francesi. Nel Campionato 2023 – 2024 di serie A giocherà nel Rugby Civitavecchia.

Gabriel Dinatale: ruolo rugby player, proviene dal Ragusa Rugby dove compie tutti i passi dal minirugby fino alle UNDER superiori. La sua carriera prosegue nella formazione seniores ragusana. Questa stagione sportiva rugbistica 2023- 2024 sarà quella che lo consacrerà con il grande passo ad un campionato importante ed impegnativo, quello della serie A nel Rugby Civitavecchia.

Da diversi campionati il Rugby Civitavecchia ha investito ed allestito il suo team sulla vera crescita umana dei rugbisti giovani e promettenti, indirizzo che sta nella possibilità e nel desiderio di fare esperienza in giocatori dalle importanti possibilità agonistiche-tecniche-sportive e di gruppo.

Tutto questo è stato possibile con la combinazione di esperienza dei veterani e dei giovani che hanno partecipato e credono nel progetto:

” Evolution Rugby”.

Da tempo lo staff tecnico-sportivo ha voluto percorrere ed inserire nei suoi programmi una visione dove combinazione di valori come : sacrificio, lealtà, rispetto, passione, volontà, forza, costanza, gruppo coeso ecc… hanno portato ad una evoluzione del club biancorosso.

Per il Rugby Civitavecchia l’esperienza è ciò che permette di conoscere, di incontrare e di confrontarsi, sia con sé stessi, che con i propri limiti ma, soprattutto, con gli altri sia con i compagni di squadra che con gli avversari, insomma una forza che si esprime poi sul campo con valori che rimarranno per sempre nel DNA dei giovani giocatori diventando seniores.