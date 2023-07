NewTuscia- VITERBO – Mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Rettorato (Via Santa Maria in Gradi, 4 – Viterbo), verrà presentato il libro “La Terminologia tecnica del movimento umano”, in cui per la prima volta, si fa ampio uso di fotografie per illustrare chiaramente esercizi rivolti alle persone di tutte le età.

All’incontro, promosso dal Corso di laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” dell’Università degli Studi della Tuscia, dall’ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani e dal Panathlon Viterbo, interverranno gli autori Mario Bellucci, Giuseppe Cilia, Elvira Padua, Laura Pantanella, Michele Panzarino. Saranno presenti, Attilio Parisi, Magnifico Rettore dell’Università “Foro Italico”, Stefano Ubertini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, Antonio Maria Lanzetti, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Viterbo e Annalisa Minetti, Atleta paralimpica e Responsabile Nazionale Pluridisabilità ACSI.

In occasione dell’incontro saranno illustrate le principali novità del corso di laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale”, anche quest’anno in collaborazione tra l’Università degli Studi della Tuscia e l’Università di Roma “Foro Italico”. Si ricorda a tale proposito che sono aperte le iscrizioni al prossimo bando di selezione, che scadrà il 31 luglio, e che per accedere alla selezione è necessario sostenere il TOLC-F, un test online erogato mediante la piattaforma informatica di CISIA. Le prossime date previste per il test sono il 14 luglio e il 28 luglio.

Info e bando disponibili nella sezione Studenti – Immatricolazioni e iscrizioni, dell’Università degli Studi della Tuscia.