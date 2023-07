“CAVALIERI ERRANTI” IN AMICIZIA E FRATERNITA’

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – E’ stata una giornata in amicizia e allegria, festosa e colorata, che ha visto protagonisti seicento bambini, ragazzi e animatori per la giornata diocesana dei Gr.Est (Gruppi Estivi) parrocchiali della diocesi di Terni-Narni-Amelia, nello spirito cavalleresco dei “Cavalieri erranti”, che è stato il tema che ha accompagnato le varie attività.

Una giornata per favorire l’incontro e la socializzazione tra bambini di diverse parrocchie che stanno frequentando i gruppi estivi.

Ad accogliere i ragazzi alla parrocchia Immacolata Concezione di Terni l’equipe di Pastorale Giovanile, coordinata da don Matteo Antonelli, don Luca Andreani e don Daniele Martelli, in collaborazione con l’Anspi, che hanno ravvivato la calda mattinata con uno spettacolo e alcuni giochi.

Una bella opportunità per condividere giochi in squadra con i compagni di altre parrocchie, di conoscere la ricchezza di ogni oratorio, di sostenersi reciprocamente, nel vivere nella gioia ad iniziare dal proprio gruppo di amici. Un’esperienza coinvolgente e arricchente per i bambini e per gli educatori per fare nuove amicizie, per imparare ad affrontare e risolvere problemi, a crescere insieme.

Tanti piccoli cavalieri e dame che dalla storia di Don Chisciotte hanno appreso come sia possibile fare cose grandi e intraprendere avventure eroiche, trasformando i momenti di noia e monotonia in incredibili sogni avventurosi.

A conclusione delle attività c’è stato l’incontro in chiesa con il vescovo Francesco Antonio Soddu, che ha simpaticamente dialogato con i bambini e ragazzi, ricordando l’importanza di essere amici «di dare senso alla propria vita, a partire dagli ideali e dai valori di generosità, rispetto, di avere desideri buoni ad iniziare da se stessi e per condividerli in ogni ambito della vita. Avere un progetto bello che è quello che viene da Dio per ognuno di noi». Portando l’esempio di San Francesco di Assisi, che lasciò la vita di cavaliere per seguire la chiamata del Signore a «riparare la sua casa – ha concluso il vescovo – facendosi prossimo a tutti, amando ogni essere vivente, anche voi oggi avete vissuto insieme un’esperienza di fraternità e di amore».

Sulla grande croce posta ai piedi dell’altare sono stati affissi i vessilli dei “cavalieri e dame” di ogni parrocchia, quale segno di fraternità e appartenenza ad un’unica chiesa diocesana. A tutte le parrocchie è stata quindi consegnata dal Vescovo la pergamena dei “Cavalieri erranti”.

I Gruppi Estivi della diocesi coinvolgono centinaia di bambini grazie al prezioso servizio dei tantissimi animatori, che ravvivano con i giochi, canti e preghiera i quotidiani incontri dei ragazzi, e quello delle parrocchie che hanno messo a disposizione strutture, organizzato l’accoglienza con gioia e disponibilità per dare l’opportunità ai ragazzi di vivere un’esperienza di amicizia e comunione.

I GrEst si svolgono a Terni nelle parrocchie: Immacolata Concezione, S. Giovanni Bosco, Nostra Signora di Fatima, S. Maria del Rivo, S. Giuseppe Lavoratore, S. Maria del Carmelo, S. Maria Assunta nella Cattedrale, S. Maria Regina, S. Maria della Misericordia, S. Antonio di Padova, Sacro Cuore Eucaristico, Rocca San Zenone, San Francesco, a Narni nella parrocchia di Ponte San Lorenzo e ad Amelia le parrocchie di S. Francesco e S. Massimiliano Kolbe.

Il Gruppo estivo propone una crescita umana e spirituale del bambino sfruttando il grande valore educativo del gioco. In questi particolari centri estivi, ogni attività si inserisce nel chiaro progetto educativo. Tutto ciò viene anche incontro alle tante famiglie che hanno la necessità di gestire il periodo estivo dei figli dopo la chiusura delle scuole. Si propone, infatti, una crescita umana e cristiana, un utilizzo positivo del tempo libero, la possibilità di coltivare amicizie nel quadro della maturazione personale. Tutto questo viene svolto secondo la tradizione oratoriale: giochi, laboratori, musica e molto altro sono le attività che riempiono le giornate al GrEst.

(di Riccardo Frezza 03/07/2023)