NewTuscia – VITERBO – Dal 1° luglio sono entrate in vigore le nuove regole contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva Omnibus, in materia di annunci riduzione dei prezzi. “Un’ottima notizia per il commercio tradizionale, che finalmente vedrà l’imposizione di obblighi comuni per tutte le componenti del settore abbigliamento” – dice Benny Campobasso, Presidente di Fismo Confesercenti.

A tal proposito si esprime Lina Novelli componente della Fismo Nazionale Confesercenti e responsabile provinciale: “Le nuove regole conferite nel Dlgs di recepimento della direttiva Omnibus sugli annunci di riduzione dei prezzi risultano ottimali in generale per il commercio tradizionale ed in particolare per il settore abbigliamento. L’ applicazione delle nuove regole per rendere pubblico il prezzo più basso praticato dal venditore in qualsiasi campagna promozionale, compresi saldi, rappresenta una vera occasione di trasparenza e pubblicità a tutela dei consumatori e dei piccoli commercianti che da sempre hanno testimoniato la corretta applicazione nelle modalità di vendita a differenza degli outlet e della grande distribuzione. Interessante nelle nuove norme è anche la veridicità delle recensioni per gli acquisti di prodotti on line che integra e definisce in maniera significativa la nuova regolamentazione rivolta ad obiettivi più marcati in materia di trasparenza e pubblicità”.

“Nell’avvio del periodo dei saldi – dice Vincenzo Peparello presidente Confesercenti di Viterbo – rinnoviamo l’invito ai consumatori, di esercitare acquisti consapevoli nei negozi di vicinato, dove la fiducia, il controllo sulla qualità dei prodotti e il rapporto con il prezzo dell’offerta sono sempre di garanzia per gli acquirenti finali”.