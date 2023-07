NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Quando si parla di sport paralimpici è impossibile non menzionare la figura di Bebe Vio: schermitrice classe 1997 e il simbolo di chi, nonostante la malattia, non si arrenda alle avversità. Ma per ogni storia a lieto fine c’è un rovescio della medaglia, fatto di sacrifici e di compromessi.

Ai più è forse sconosciuto il mondo delle protesi degli arti e di come l’Italia sia nettamente indietro rispetto al resto d’Europa per quanto riguarda l’assistenza protesica tramite INAIL o ASL. Per immergerci in questa realtà è essenziale raccontare la storia di Valeria. Valeria per le complicazioni dovute a un osteosarcoma, perde una gamba a soli 9 anni e si trova ad affrontare una chemioterapia e una riabilitazione difficoltosa. Per arginare questa valanga fatta di sofferenze e rinunce, quasi assurde se si pensa a una bimba di soli nove anni, si avvicina allo sport. Comincia a prendere lezioni di equitazione ed è qui che papà Matteo nota le incongruenze col sistema di fornitura delle protesi. Dopo la perdita di un arto ci sono due strade percorribili: quella INAIL quindi riguardo gli incidenti sul lavoro e quelli ASL per chi appunto perde un arto per una malattia o un incidente. Per questo secondo tipo di disabili, il sistema sanitario nazionale, si rifà a un documento chiamato Nomenclatore tariffario, basato su leggi desuete e istituito nel 1999. Il Nomenclatore Tariffario è il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute, che stabilisce la tipologia e le diverse modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il problema risiede però proprio in questi ausili forniti dallo Stato che, il più delle volte, sono obsoleti e decisamente poco funzionali per chi decide di intraprendere una carriera sportiva.

Sono ormai diversi anni che, moltissimi atleti paralimpici, sono onnipresenti nel mondo della pubblicità. Che siano spot dedicati alle auto, al cibo o all’abbigliamento, le campagne pubblicitarie di ogni genere sembrano aver acceso i riflettori riguardo questo mondo, ancora sconosciuto ai più. Ma sembra esser proprio questo il rovescio della medaglia accennato poc’anzi: gli atleti sono quasi “costretti” a fornire prestazioni eccelse e utilizzare la propria immagine, il più delle volte per accaparrarsi sponsor che possano poi procurare loro protesi sempre più all’avanguardia.

Così anche la burocrazia per richiedere l’arto, può diventare una vera e propria odissea che spesso culmina con un finale poco felice per chi, vorrebbe solo condurre una vita normale e potersi concedere una sessione sportiva senza dover necessariamente portare a casa medaglie d’oro.

In questa lunga battaglia Matteo, il papà di Valeria, ha aperto una raccolta fondi per aiutare la figlia in questo difficile percorso e per fa sì che abbia le protesi necessarie per praticare sport e affrontare la vita con serenità

(https://gofund.me/6c5b62e3). Il Rotary Flaminia Romana per contribuire alla causa, ha organizzato lo scorso 26 maggio una cena di beneficenza all’interno dell’Istituto CPFP Ivan Rossi di Civita Castellana. L’auspicio è senza dubbio quello di poter accendere i riflettori su questo mondo ancora poco conosciuto e che necessita di riforme serie e di un sostegno economico da parte dello Stato, maggiore.