Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – L’obiettivo è quello rinnovare e implementare i “Punti Europa in Comune” dislocati peesso i Comuni del Lazio. per aiutare i cittadini ad accedere ai fondi europei. L’Europa vuole essere più vicina ai comuni e ai cittadini. Si è svolta recentemente presso le Corsie Sistine dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, la presentazione del Progetto della Regione Lazio “Europa in Comune”, alla presenza della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, del Ministro per gli Affari Esteri Antonio Tajani, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, degli Assessori regionali Luisa Regimenti (Personale, Sicurezza Urbana, Polizia locale ed Enti locali) e Giancarlo Righini (Programmazione economica) e dei 378 sindaci del Lazio.

Il Progetto prevede un rinnovamento e una implementazione dei Punti Europa della Regione Lazio ubicati presso i Comuni, con l’obiettivo di garantire a cittadini ed Enti Locali una migliore informazione sulle opportunità e sulle iniziative che arrivano dall’Unione Europea.

Inoltre, è stata annunciata la stipula di una convenzione con l’Università La Sapienza per inviare europrogettisti nei Comuni.

“L’UE non deve essere più considerata un’organizzazione lontana, ma una realtà vicina e in grado di coinvolgere sempre di più le Regioni e i Comuni, rendendo le buone pratiche di governo e i benefici che derivano dall’essere Stati membri, accessibili e comprensibili a tutti”, ha commentato il Presidente Rocca. “Non tollereremo più che vi siano cittadini di serie “a” e di serie “b” nel Lazio, senza pari opportunità di accesso ai sevizi. L’Europa, attraverso le sue risorse, è un’alleata fondamentale e irrinunciabile per gli Enti Locali.

I dati, purtroppo, fotografano una situazione non rosea per i comuni del centrosud. Essi partecipano in minor misura ai bandi diretti della Commissione Europa.

La Regione Lazio vuole invertire questa tendenza, accompagnando i Sindaci in un percorso che vedrà i nostri comuni essere sempre più virtuosi nel reperire risorse UE. Questo grazie al progetto “Europa in Comune”, che intende rimettere in funzione o aprire ex novo spazi informativi all’interno dei comuni laziali per offrire una consulenza sulle opportunità dei fondi europei diretti e indiretti. Da oggi l’Europa è più vicina al Lazio”, ha aggiunto.

Un aiuto ai Comuni, quindi, e ai cittadini, come ha sottolineato Regimenti: “Con il progetto “Europa in Comune” vogliamo aiutare Comuni e cittadini a cogliere le opportunità che arrivano dall’Europa contribuendo alla costruzione di una cittadinanza europea attiva.

La presenza della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola all’evento di presentazione, sottolinea la grande attenzione che le istituzioni europee pongono sulle politiche della Regione Lazio e su ogni proposta che punti a ridurre la distanza con le Istituzioni europee. “Sono convinta che l’Europa che riparte dai territori, dalle comunità, dalle Autonomie locali è la sola Europa possibile.

I Punti Europa in Comune, rinnovati nel logo e nel nome, avranno lo scopo di rappresentare un efficace ed immediato strumento informativo sulle opportunità che arrivano da Bruxelles.

Daremo continuità agli sportelli garantendo la presenza del personale, appositamente formato, destinato al servizio per almeno due anni e lanceremo una campagna di pubblicizzazione del servizio.

Inoltre, avvieremo una revisione delle Convenzioni stipulate con i Comuni e non ancora operative. Abbiamo, infine, attivato un protocollo sperimentale con l’Università La Sapienza per portare europrogettisti qualificati nei Comuni e garantire quelle professionalità, spesso difficili da trovare, essenziali per redigere i progetti e intercettare i fondi europei. Come ha sottolineato il Presidente della Regione Francesco Rocca, che ringrazio per aver accolto il progetto, la regione Lazio è e sarà la Casa dei Sindaci”, ha concluso.

“L’obiettivo è quello di riqualificare e sostenere, attraverso la formazione del personale da dedicare a questi sportelli informativi per fare in modo che i comuni possano essere più incisivi nell’offerta di fondi comunitari nei confronti di cittadini, imprese e nei confronti delle istituzioni”, ha dichiarato Righini. “Abbiamo stipulato questa convenzione con l’Università La Sapienza che ha l’obiettivo di formare ulteriormente la direzione regionale alla programmazione comunitaria ed economica”.

Per l’Assessore Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana Regione Lazio, Luisa Regimenti: “Più della metà dei fondi dell’Unione europea viene erogata attraverso i Fondi strutturali e d’investimento europei. Se a tali risorse si aggiunge il potenziale dei fondi diretti erogati dalla Commissione Europea si comprende che, se impiegato correttamente, il bilancio dell’UE può svolgere un ruolo considerevole nello sviluppo del nostro Paese.

Purtroppo, le regioni italiane non sempre fanno tutto il possibile per intercettare queste preziose risorse. Ciò è dovuto a molteplici fattori: scarsa fiducia nell’Unione Europea, poca informazione e deboli competenze specifiche in termini di programmazione, formulazione e gestione dei progetti.

L’Italia si trova al penultimo posto in Europa per l’utilizzo dei fondi strutturali. Fino alla fine dello scorso anno, avevamo speso solo il 62% dei fondi che ci erano stati assegnati dal 2014 al 2020. Il nostro Paese, che lo scorso ottobre aveva speso poco oltre il 50% delle risorse, negli ultimi mesi ha fatto uno scatto in avanti ma si trova ancora sotto la media europea, che si attesta attorno al 76%.

Il risultato è che spesso perdiamo finanziamenti che possono incidere su alcune ataviche problematiche, come il superamento del divario digitale di genere o il supporto all’imprenditoria femminile, solo per fare alcuni esempi.

Da Assessore agli Enti locali della Regione Lazio mi sono immediatamente attivata per capire dove si potesse intervenire per invertire questo trend.

Abbiamo così elaborato il progetto “Europa in Comune” che ha come obiettivo quello di efficientare e implementare i Punti Europa della Regione Lazio ubicati presso i Comuni. Questi Punti sono nati come sportelli informativi inseriti all’interno dei Comuni laziali con lo scopo di rappresentare un efficace e immediato strumento informativo sulle opportunità che i fondi europei diretti ed indiretti offrono.

Siamo andati a verificare se veramente stessero adempiendo alla loro funzione e la risposta, salvo qualche rara eccezione, non è stata soddisfacente.

Abbiamo, dunque, messo a punto un provvedimento che sanasse queste criticità. Innanzitutto, abbiamo deciso di caratterizzarne la denominazione: non più soltanto Punti Europa, che sono attivi anche presso soggetti diversi dai Comuni, ma Punti “Europa in Comune” per garantire maggiore visibilità e specificità del servizio. Abbiamo definito una campagna di comunicazione grafica e di pubblicizzazione del servizio per favorire la nascita di nuovi Punti “Europa in Comune” e agevolare l’accesso di Enti Locali e cittadini alle informazioni.

Ai Comuni chiederemo maggiore impegno:

bisognerà dare visibilità al nuovo logo, pubblicizzare il servizio presso amministratori locali e ai cittadini, organizzare eventi di presentazione del progetto e garantire la presenza del personale destinato al servizio per almeno due anni all’atto della Convenzione per dare continuità al Progetto.

ci siamo anche occupati del problema della carenza di progettisti europei qualificati, che spesso di fatto impedisce ai Comuni di partecipare ai bandi per i fondi diretti. Abbiamo così predisposto l’attivazione di un protocollo sperimentale con l’Università Sapienza di Roma per destinare dieci tirocinanti dei Master in Europrogettazione e Professioni europee e in Europrogettazione per la Pubblica amministrazione e Organizzazioni internazionali ai Comuni del Lazio.

Oggi abbiamo davanti a noi la grande sfida delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma se non sapremo spendere le risorse ordinarie, per ammodernare piccoli e grandi comuni, la trasformazione in atto con i fondi del Next Generation Ue rischia di rimanere incompiuta e questa sarebbe per il nostro Paese la più amara delle sconfitte.

L’Europa che riparte dai territori, dalle Comunità, dalle Autonomie locali è la sola Europa possibile: dobbiamo lavorare uniti per renderla ancora più prospera e partecipata.