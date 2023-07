NewTuscia – GENOVA – E’ partita ieri, dal porto Antico di Genova, il giro del Mondo della nave Amerigo Vespucci, durante il quale il veliero della Marina Militare diventerà ambasciatore del Made in Italy, toccherà 5 continenti, 30 porti e 27 paesi. A suggellare la partenza della nave accompagnata da altre imbarcazioni anche il passaggi o delle Frecce Tricolori sul golfo di Genova.

“Abbiamo vissuto oggi una delle giornate più dense di emozioni degli ultimi mesi. Il varo del Vespucci non è solo la partenza di un Veliero di portata storica ma è l’inizio di un giro del mondo che intraprende il nostro Governo, la nostra Nazione, la nostra tradizione enogastronomica, le nostre eccellenze in campo sportivo, turistico, militare, culturale, infrastrutturale, in una sola parola, il Made in Italy.”

“La presenza di tanti esponenti del Governo Meloni testimonia la pluralità di messaggi e di prospettive che l’Italia invia nel Mondo attraverso il suo ambasciatore più prezioso, il Vespucci. Nelle tantissime tappe che si svolgeranno nel tour mondiale infatti saranno intraprese, come annunciato oggi a Genova, una serie di iniziative relazionali, commerciali, promozionali, sostenibili e tese a portare ancora di più l’italianità nel mondo.

Una giornata straordinaria di festa, di orgoglio nazionale, dove è stato ricordato a tutti di quanto la nostra Nazione sia unica e unico è il nostro modo originale e genuino di presentarci al mondo intero, fieri ed orgogliosi di essere italiani!”