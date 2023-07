NewTuscia – VETRALLA – La partita di calcio per beneficenza si terrà l’8 luglio prossimo.

La città di Vetralla è in fermento per l’evento calcistico più atteso dell’estate.

Sul campo sportivo Luigi Nagni nella frazione Botte, alle ore 18.00, si sfideranno due squadre molto speciali: la Nazionale Attori Italiana e l’Amministrazione Comunale di VetrallA mista a vecchie glorie del calcio. Ma questa non sarà una partita come le altre; sarà una gara che avrà un significato profondo e nobile. Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore, che sarà installato in un complesso della Villa Comunale, rendendolo un luogo più sicuro per tutti coloro che vi praticano sport e tempo libero.

Un tributo a due ragazzi appassionati di calcio, Ruben Ciarlanti e Andrea Testa, due talenti prematuramente scomparsi, saranno ricordati durante l’evento come simboli di passione e determinazione. La partita sarà un tributo al loro spirito e un modo per onorare la loro memoria.

La Nazionale Attori Italiana, composta da volti noti del cinema e della televisione, è pronta a scendere in campo con entusiasmo e spirito di squadra. Questi attori, oltre ad essere amati dal pubblico per le loro interpretazioni, hanno dimostrato di avere una generosità senza pari nel dedicare il proprio tempo e talento a cause benefiche. L’8 luglio, daranno il massimo per contribuire all’acquisto del defibrillatore, dimostrando che il loro impegno va oltre il mondo dello spettacolo.

Dall’altra parte del campo, l’Amministrazione Comunale di Vetralla si unirà a vecchie glorie del calcio locale per formare una squadra determinata.

La partita sarà un’occasione per rivedere vecchie abilità e rivivere emozioni che solo il calcio può regalare, anche sindaco, assessori, consiglieri in campo a rappresentare il forte significato dell’iniziativa. L’8 luglio, l’intera comunità di Vetralla si unirà per un obiettivo comune: raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore. Questo dispositivo medico vitale per la sicurezza, che offrirà un aiuto tempestivo in caso di emergenze cardiache. Tutti pronti dunque per uno spettacolo unico.

Amministrazione Comunale di Vetralla