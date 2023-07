NewTuscia – PERUGIA – Proseguono a Perugia le visite guidate di Gran Tour Perugia che inizia questo mese di luglio con tre appuntamenti originali all’insegna della riscoperta della città e della sua storia e che vedranno protagonisti luoghi di prigionia insoliti, un piccolo viaggio nel passato nell’arte di Pietro Vannucci e un percorso all’interno di palazzo Baldeschi che ospita la nuova mostra dedicata ai maestri umbri d’eccellenza il Perugino e Alberto Burri.

Si inizia stasera (primo luglio) alle 21 con Carceri e carcerati: si partirà da piazza Matteotti per andare a conoscere più da vicino i luoghi di detenzione che nei tempi erano ospitati in zone inimmaginabili come, tra gli altri, palazzo dei Priori e la Rocca Paolina. Non solo, la visita sarà accompagnata dal racconto di alcune storie drammatiche vissute dai detenuti che venivano “ospitati” in queste carceri perugine.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly.

Domenica 2 luglio, in occasione della domenica gratuita ai musei statali, primo appuntamento alle 10 con Perugino … e non finisce qui. Visita alla Galleria Nazionale dell’Umbria dedicata ai capolavori di Pietro Perugino dopo il 1504. Il percorso si snoderà lungo le sale della Gnu seguendo un itinerario mirato che coinvolge i grandi lavori eseguiti dal pittore nella fase avanzata della sua carriera. Un ‘occasione unica per aprirsi a nuove visioni dell’arte di colui che, come recitava la mostra appena conclusa, è stato senz’altro “il meglio maestro d’Italia”.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly. Ingresso alla Galleria Nazionale dell’Umbria gratuito.

Sempre domenica 2 luglio ma alle 10.30, appuntamento settimanale con la mostra Nero Perugino Burri, promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi, che propone un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del “nero”, soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi. L’esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti. L’appuntamento si ripeterà fino al termine della mostra (2 ottobre) con cadenza settimanale.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, comprensivo di biglietto di ingresso.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it