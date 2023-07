NewTuscia – ORTE – Cinquantadue anni di storia, cinquantadue anni di Ente Ottava Medievale di Orte, cinquantadue anni di tradizione che sa rinnovarsi. Anche quest’anno dal 31 Agosto alla seconda domenica di Settembre, il paese tornerà indietro nel tempo inscenando gli antichi fasti del Medioevo.

Il rettore dell’Ente Ottava Medievale, Elisabetta Giannelli, ci ha fornito preziose anticipazioni degli eventi rievocativi di settembre:

“ Lo scorso anno, seguendo le parole del Sommo poeta, lo spettatore è stato invitato ad alzare gli occhi al cielo per riveder le stelle, quest’anno, invece, tutto si svilupperà dalla contrapposizione e contraddizione propria di quest’epoca, quella tra sacro e profano, tra condanna e glorificazione, tra carne e spirito.

Grazie ad un programma particolarmente variegato, l’Ente Ottava Medievale propone al visitatore un pacchetto a 360’, per un’esperienza culturale, d’intrattenimento e ludica, adatta a tutte le età. Attraverso le esperienze proposte si vogliono stimolare tutti i sensi.

Fiore all’occhiello di questa edizione le conferenze tenute da docenti e professori di fama nazionale, che sapranno dipanare in modo accademico ma al contempo di facile fruizione i temi su cui si incentra la festa

“Il Chiostro de lo gusto”, inoltre, nel secondo fine settimana, ripropone in chiave moderna, la storica “Fiera dei Campanelli”, attestata fin dal Medioevo. Nel Chiostro si riassumono tutti i valori che l’Ente intende promuovere, poichè i banchi espostivi sono riservati a realtà enogastronomiche e start up, locali e della Tuscia, per una produzione a km0 e su piccola scala, con lo scopo di gustare prodotti genuini e stagionali.