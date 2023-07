NewTuscia – ROMA – Trastevere Calcio comunica che per la stagione 2023-24 il nuovo direttore generale sarà Fabrizio Ciotti, il quale andrà a sostituire Ettore Placidi che la società ringrazia per l’eccellente lavoro svolto nel corso degli anni trascorsi in amaranto e per la totale dedizione alla causa. Fabrizio Ciotti manterrà il ruolo di responsabile dell’attività agonistica del Trastevere Calcio, ruolo che peraltro ricopre da nove anni consecutivi. Il Presidente Pier Luigi Betturri in occasione dell’avvicendamento dei ruoli ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ringrazio di cuore Ettore Placidi, dirigente che per cinque anni è stato costantemente al mio fianco nel duro e intenso lavoro quotidiano per la gestione di una complessa e articolata società come il Trastevere. Questo lavoro difatti ha portato risultati sportivi e gestionali importanti, grazie Ettore! Infine un augurio di buon lavoro al nuovo direttore generale Fabrizio Ciotti”.



Trastevere Calcio