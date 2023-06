NewTuscia – VETRALLA – Torna splendere il Giardino della Poesia, Maria Luisa Spaziani di Vetralla. Il parco che rappresenta un punto cruciale per la città, posto sopra il grande parcheggio di Viale Eugenio IV e di passaggio per arrivare a quello dei Funari, è stato ripulito e riconsegnato ai suoi cittadini nelle condizioni migliori.

Eliminata l’erba incolta, ripulito e risistemato, ma soprattutto rifatte per intero tutte le panchine in muratura, che erano state praticamente distrutte, vandalizzate e non più utilizzabili, ora quell’area a ridosso del centro storico, può tornare a essere punto di passeggiate, relax o sosta per quanti si trovano a visitare la città o per i suoi abitanti. Un parco quello dedicato a Maria Luisa Spaziani che si aggiunge insieme a quello di Cura di Vetralla intitolato ad Arnoldo Foà, come spinta alla Cultura e alla Poesia.

“E’ una soddisfazione per questa amministrazione – dice l’assessore Dario Bacocco – dare il giusto decoro ai nostri spazi verdi. E’ per questo, che andavano risistemate le sedute così come le vedete oggi, anche con una nuova copertura in peperino. Lavori pubblici indispensabili, con i quali restituiamo a Vetralla un parco che ora può essere utilizzato per ciò per cui era nato”.

Amministrazione Comunale di Vetralla