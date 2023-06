NewTuscia – VITERBO – Anche per l’anno accademico 2023-2024 l’Università degli Studi della Tuscia offre la possibilità di sostenere online gratuitamente i test di ingresso per l’immatricolazione ai corsi di laurea. L’avvio delle immatricolazioni è previsto per il 1° agosto p.v.

Per le macroaree umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica (per tutte le sedi), l’ateneo prevede almeno una sessione al mese di test, non selettivi. Nel caso in cui non si raggiunga il punteggio minimo richiesto, sarà possibile ripetere il test nella prima sessione utile, o seguire dei corsi integrativi dopo l’immatricolazione.

Il calendario prevede per il 4, 19 luglio e 1° agosto i test di ingresso per le Macroaree Umanistica-Scientifica ed Economica, per i corsi a numero programmato in Ingegneria Industriale e Design per l’industria sostenibile ed il territorio e per il corso di laurea, di nuova istituzione, in Tecniche per la Bioedilizia. Sempre nel mese di luglio, nelle giornate del 5, 13 e 20, si svolgeranno i test per il corso professionalizzante in Tecnologie per la Gestione Sostenibile dei Sistemi zootecnici.

Nel mese di settembre, è prevista una prima sessione di test per le macroaree umanistica-scientifica ed economica, per il giorno 6, alla quale seguirà la due giorni 13 e 14, in occasione delle giornate di Open Day di Ateneo, dei Dipartimenti e delle sedi distaccate.

Per iscriversi ai test si raccomanda di consultare la pagina web https://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.Per lo svolgimento della prova basterà un computer connesso alla rete con microfono e webcam.

Gli studenti con disabilità e DSA potranno contare su supporti personalizzati scrivendo a inclusione@unitus.it.

Il corso di laurea in Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale, interateneo con l’Università Foro Italico, ha accesso a numero programmato con 180 posti disponibili.

Al momento, Dopo la prima sessione di maggio, due sono le date di selezione rimaste: 31 luglio e 25 settembre. Per accedere alla selezione è necessario sostenere il TOLC-F, un test online erogato mediante la piattaforma CISIA. Le prossime date previste per questo test sono: 4 luglio, 14 luglio, 28 luglio, 5 settembre e 22 settembre. Successivamente il candidato dovrà iscriversi al Portale dello Studente dell’Università degli Studi della Tuscia entro la scadenza del bando.

Informazioni utili sul bando disponibili nella sezione Studenti – Immatricolazioni e iscrizioni, dell’Università degli Studi della Tuscia, al sito www.unitus.it.

Infine, il nuovo corso di laurea in Scienze dell’Educazione, interateneo con l’Università Roma Tre, a numero programmato, prevede 180 posti disponibili, ai quali si potrà accedere sostenendo un TOLC-SU, mediante piattaforma CISIA, erogato per l’Università degli Studi della Tuscia, il prossimo 28 luglio 2023. Maggiori informazioni al link urly.it/3w0sj.