Quattro serate fra Teatro, Musica e Stand up comedy

con grandi Artisti:

Francesco Montanari con Fausto Costantini, Roberto Gatto, Giovanni Caccamo e Francesco De Carlo

Il festival si svolgerà dal 27 al 30 luglio 2023 nel giardino dell’EcOstello.

Organizzato dall’Associazione Pro loco in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e l’Azienda Municipalizzata Sabina.

Direzione artistica del maestro Francesco Verdinelli

Inoltre, nell’ambito del festival, sarà fruibile la personale di pittura “Piume” di Alessandro Finocchiaro

NewTuscia – MAGLIANO SABINA – Torna la rassegna artistica estiva ‘Magliano Sabina Art In Festival’ che si svolgerà dal 27 al 30 luglio 2023 nel Giardino dell’EcOstello. Grandi artisti per quattro serate di spettacolo fra Teatro, Musica e Stand up Comedy.

Il Festival viene organizzato dalla Associazione Pro loco in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e con l’EcOstello che è una struttura pubblica gestita dall’Azienda Municipalizzata Sabina.

La direzione artistica è affidata al maestro Francesco Verdinelli che dichiara: “Magliano Sabina Art In Festival, giunto alla terza edizione, fin dalla fondazione sceglie la qualità nelle diverse discipline. In questa edizione quattro serate speciali con Artisti che non avrebbero necessità di presentazioni: Francesco Montanari con Fausto Costantini sarà in scena per il Teatro con un classico che ha riscosso ovunque grandi consensi. Roberto Gatto jazzista di fama internazionale sarà in scena con il suo trio, e, ancora per la musica, Giovanni Caccamo che gode della stima di artisti del calibro di Patty Smith (in più occasioni hanno condiviso il palco). Per la scena dedicata alla stand up comedy, Francesco De Carlo, fra i più seguiti del genere, racconta una bizzarra e incredibile vicenda che gli ha cambiato la vita. Qualità ed emozioni viaggiano insieme come ogni anno a Magliano”.

Queste le date e i relativi spettacoli: giovedì 27 luglio Roberto Gatto (drums) con Alfonso Santimone (piano, fender rhodes) e Pierpaolo Ranieri (electric bass) in “PERFECTRIO”; venerdì 28 luglio Francesco De Carlo con “LIMBO”; sabato 29 luglio Francesco Montanari con Fausto Costantini in “IL PROCESSO” e domenica 30 luglio Giovanni Caccamo con “PAROLA TOUR ACOUSTIC”.

Inoltre nell’ambito del Festival sarà inaugurata una nuova personale di Alessandro Finocchiaro dal titolo Piume, curata da Chiara Palozza e che sarà fruibile dalle 18.00 alle 23.00 e proseguirà fino alla fine del mese di agosto. Finocchiaro ritorna a esporre dopo sette anni negli spazi del convento di Santa Maria delle Grazie, presentando una serie di dipinti realizzati negli ultimi anni. Accompagna la mostra un testo di Giorgio Agamben.

“II Magliano Sabina Art In Festival è una delle più importanti rassegne artistiche del territorio e per questo gli riserviamo una cura particolare – dice l’assessore al Turismo Claudia Cingolani -. Quest’anno ci siamo posti l’obiettivo di ampliare ancor di più il target; lo faremo con artisti giovani, capaci e irriverenti. È con un pizzico di orgoglio che presentiamo quattro serate con quattro artisti di fama nazionale ed internazionale, ognuno eccellenza nella sua arte. II festival arricchisce notevolmente l’offerta turistica estiva di Magliano, già considerevolmente ricca di appuntamenti culturali, enogastronomici e sportivi; di certo questa sarà l’occasione per arricchirla dal punto di vista artistico. L’attenzione è posta ai giovani, infatti abbiamo riservato un prezzo agevolato per gli Under 30. Magliano Sabina è pronta dal punto di vista ricettivo; abbiamo messo a punto un’offerta di esperienze caratteristiche del nostro territorio, da degustazioni di prodotti DOP, a partenze con mongolfiera e deltaplano fino ad itinerari ciclistici e sportivi. Grazie al sostegno di una struttura all’avanguardia come l’EcOstello, contiamo di ricevere, durante le serate del Magliano Sabina Art In Festival ospiti desiderosi di scoprire il nostro territorio”.

Il paese di Magliano Sabina in provincia di Rieti è situato in un punto strategico poiché facilmente raggiungibile sia dalla Capitale, sia dalle province di Viterbo e di Terni.

I biglietti d’ingresso agli spettacoli sono disponibili su Vivaticket:

https://www.vivaticket.com/it/programming/magliano-sabina-art-in-festival/2741

Per informazioni: tel. 3343206401 / www.ostellomaglianosabina.it

INFORMAZIONI:

MAGLIANO SABINA (RIETI) e L’EcOstello

Facile da raggiungere, sia in auto, sia in treno.

Come Arrivare in Auto:

Autostrada A1 uscita casello Magliano Sabina + 5 km (seguire indicazioni per il paese)

Via Flaminia (km 64) + 3 km (seguire bivio per il paese)

Come Arrivare in Treno:

Linea FR1 Fiumicino Aeroporto-Orte:

Stazione Civita Castellana/Magliano (10 minuti in auto dall’Ostello).

L’OSTELLO è nel centro di Magliano Sabina, via Mariano Falconi 2 (piazzale Umberto I).

DISTANZE:

Roma 70 km

Narni 20 km

Viterbo 40 km

Orvieto 60 km

Todi 70 km

Spoleto 70 km

Assisi 100 km

Perugia 110 km

Firenze 200 km.