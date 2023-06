NewTuscia – Sono tanti i prodotti che negli ultimi anni hanno arricchito i banchi dell’ortofrutta, alcuni balzati in alto tanto da conquistare una grande fetta di pubblico in pochissimo tempo, molti altri che, invece, a piccoli passi si sono fatti conoscere ed apprezzare per le loro qualità. Tutti provengono da Paesi molto lontani da noi, con nomi che al primo colpo sembrano strani ma che suscitano parecchia curiosità.

Tra questi c’è senza dubbio la mucuna pruriens, un legume nativo dei Paesi caldi, dell’Africa e dell’Asia, ed in particolar modo coltivato in India. È conosciuta anche con il nome sanscrito kapikacchu e nei Paesi di origine è utilizzata da millenni, considerato elemento tonico e adattogeno, impiegata soprattutto nella tradizione ayurvedica per supportare i sistemi nervoso e riproduttivo, stimolare il desiderio sessuale e migliorare la fertilità negli uomini e nelle donne.

Negli ultimi tempi si è creata molta attenzione attorno a questo prodotto in quanto anche in Occidente se ne stanno apprezzando le diverse qualità, tra tutte quelle afrodisiache, così sviluppate da valerle l’appellativo di “nuovo peperoncino”. Alcune ricerche scientifiche hanno spiegato, infatti, che questo legume aiuta a sviluppare la libido negli uomini con la produzione di dopamina ed un conseguente aumento dei livelli di testosterone. Proprietà queste che pare siano legate ai semi definiti appunto “afrodisiaci”.

Per queste potenzialità oggi la macuna pruriens viene consumata con maggiore frequenza anche nel nostro Paese. In particolare, si acquista la polvere che, pratica e versatile, può essere utilizzata per preparare unguenti e lozioni benefiche per la pelle.

Tra questi compare anche la polvere di mucuna pruriens, prodotto del tutto naturale, preparato utilizzando il 100% di semi integrali del legume, coltivati esclusivamente in agricoltura biologica certificata. I semi della macuna, infatti, vengono selezionati e raccolti con cura, poi sottoposti ad un processo di essiccazione naturale al sole ed infine macinati a freddo.

Un processo che permette al legume di mantenere intatti i suoi preziosi principi attivi senza comprometterli in nessun modo. Oltre che per la cura della pelle, la polvere di macuna può anche essere sciolta in acqua o latte addolciti con sciroppo o stevia, o ancora uniti con datteri e cacao, per la preparazione casalinga di bliss balls o tartufini dolci.