NewTuscia – VITERBO – “Sono orgoglioso e felice di festeggiare i 10 anni di direzione presso l’Automobile Club Viterbo del Direttore Lino ROCCHI”, esordisce Sandro ZUCCHI Presidente dell’Automobile Club Viterbo. “Era il 1° luglio 2013 e su mia espressa richiesta e sostegno di concerto con l’allora Segretario generale ACI Ascanio ROZERA, Rocchi assumeva la direzione dell’Ente provinciale. Sono stati 10 anni faticosi irti di ostacoli, ma ricchi di successi:

la re-internalizzazione dei servizi all’utenza; l’attivazione quotidiana del rinnovo/rilascio patente; l’affiliazione di nuove Autoscuole Ready2go sul territorio provinciale; l’attivazione dei corsi di sicurezza stradale, che vedono coinvolti vari enti e scuole; l’organizzazione degli appuntamenti ACI Storico con varie manifestazioni di Ruote nella Storia; l’affiliazione dello Storico Club “Fatica Squadra Corse” all’ACI STORICO; i progetti “corri in pista non sulla strada, quando guidi, guida e basta” che hanno portato decine di appassionati di motori a riscoprire la velocità in pista e il rispetto delle regole su strada; l’aver fatto da collante nel 2016 per la “nascita” dei “Locals Only”, gruppo ormai storico di appassionati di auto e spina dorsale dell’organizzazione della Cronoscalata Lago Montefiascone e non solo; ha fatto dell’A.C. Viterbo, ufficio Pilota a livello nazionale per l’introduzione del sistema PAGO PA;”

“Ha portato la manifestazione nazionale Karting in Piazza a Viterbo per ben 2 volte, nel 2016 e nel 2018, eventi che hanno avuto lo scopo di “insegnare”, su circuito preparato da ACI, la guida dei kart (elettrici) ed il rispetto delle regole della strada ai ragazzi dai 6 agli 11 anni”;

“L’adesione al Consorzio Turistico Lago di Bolsena, con tutte le sue immense possibilità di sviluppo turistico, culturale, enogastronomico del territorio; la cura “travagliata” della gestione locale della Mille Miglia; l’aver riaccorpato sotto lo stesso tetto l’AC e la SARA Assicurazioni provinciale, portando a compimento una reale sinergia locale tra le due realtà ACI che si “ignoravano” da anni”;

“La partecipazione nel 2019/20, in piena pandemia, al progetto Common Assessment Framework – CAF, un modello di autovalutazione promosso e approvato nell’ambito delle attività di cooperazione dei Ministri della Funzione Pubblica dell’Unione Europea, con la collaborazione dell’EFQM (European Foundation for Quality Management), della Speyer School (Scuola di Scienze dell’Amministrazione tedesca) e dell’EIPA (European Institute of Public Administration), per assistere le Pubbliche Amministrazioni (PA) nell’utilizzo di tecniche di Total Quality Management (TQM), ha permesso di conseguire, all’Automobile Club Viterbo a inizio 2021, l’attestazione europea di qualità “Effective CAF User”, rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, con l’utilizzo ottimale del modello CAF permette – dopo attenta valutazione degli organi preposti – il raggiungimento dell’ambita certificazione CEF (CAF External Feedback), che riconosce, a livello comunitario, una cultura organizzativa incentrata sul miglioramento continuo dei servizi per la soddisfazione dei cittadini e, in generale, della collettività”;

“Ha portato la Cronoscalata Lago – Montefiascone a dei livelli mai raggiunti, facendola diventare un appuntamento conosciuto a livello internazionale, con più di un milione di visualizzazioni on line, ed ha permesso alle strutture ricettive del territorio di registrare il tutto esaurito”;

per ultimo ma non per importanza, ma solo di “calendario” è stato il principale artefice insieme al Presidente ZUCCHI, del protocollo d’intesa tra ACI, AC Viterbo, Diocesi di Viterbo e Comune di Montefiascone per cui la “struttura progetti Comunitari Automotive e per il Turismo” dell’ACI si impegna ad individuare progetti specifici come volano per la crescita economica, sociale e culturale del territorio, favorendo il processo di adesione della Diocesi e del Comune di Montefiascone a Progetti europei e ai relativi finanziamenti;

“Lino è un Direttore diverso” prosegue Luca MARCUCCI decano dei Lavoratori AC Viterbo “non impartisce sterilmente “ordini” ma ti affida compiti dopo averti coinvolto nelle sue decisioni e averti fatto partecipe del perché va fatta quella cosa, ascoltando i pareri dei collaboratori e facendone tesoro. Non ti fa mai mancare il suo appoggio ed è sempre pronto a consigliare e supportare i lavoratori tutti e, spesso, è il primo ad arrivare e l’ultimo ad uscire, e quando arrivi in Ufficio ti trovi già le sue e-mail, sulle cose da fare, delle 5 e 30 del mattino o delle 23:00 di sera”;

“Questi dieci anni sono volati” conclude il Presidente ZUCCHI “e auspico ancora molti successi e novità per gli anni a venire, dando piena fiducia e appoggio a tutte le iniziative che Rocchi vorrà sottopormi e nella certezza che mi seguirà nelle iniziative e proposte che avrò intenzione di portare avanti nei prossimi anni. È un bel sodalizio, collaudato, retto da stima, rispetto e fiducia reciproca. Auguri Direttore per questo traguardo, gli anni migliori devono ancora venire”.

Automobile Club Viterbo