NewTuscia – VETRALLA – I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autobotte in via della Contessa, nella frazione Tre Croci di Vetralla, per sedare le fiamme di un mezzo di movimento terra posto sotto la tettoia dell’impresa di costruzioni che si occupa di opere stradali a cui apparteneva.

Il mezzo è andato distrutto e la tettoia ha subito pesanti danneggiamenti, ma i soccorritori sono riusciti a mettere al sicuro altre attrezzature.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri e a titolo precauzionale, il personale sanitario del 118.