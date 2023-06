NewTuscia – VITERBO – “L’associazione ANGSA Viterbo APS si unisce al dolore della famiglia per la perdita del Nostro caro Dott. Vincenzo Di Gemma.

Sempre gentile, disponibile, pronto ad offrire speranza per chi l’aveva persa e sorrisi per chi ne aveva bisogno.

Per anni si è prodigato affinché la condizione autistica fosse conosciuta e riconosciuta sin dalla primissima infanzia. Ha formato e sensibilizzato pediatri, psichiatri, insegnanti e professionisti che con l’autismo si trovano a che fare, creando reti e ponti a supporto dei nostri bambini e ragazzi, laddove, prima, c’erano pregiudizi e scarsa conoscenza. Un Uomo insostituibile, anche la nostra associazione gli deve molto.

Lascia un grande vuoto in tutti noi ma anche una grande eredità morale, professionale e personale che dovremo continuare a coltivare per lui e per i nostri ragazzi.

Porgiamo alla famiglia le sentite condoglianze di tutti i genitori dei ragazzi autistici che compongono la nostra associazione.”